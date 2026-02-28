全紅嬋赴劉清漪直播間大跳霹靂舞 闢謠：沒有不學習

我的頻道

中國新聞組／北京28日電
全紅嬋26日晚現身劉清漪的直播間，跟隨這位霹靂舞世界冠軍學習街舞。直播中全紅嬋全程認真練習，不到半小時便掌握了倒立動作，期間多次嘗試失敗後兩人笑作一團，氛圍輕鬆歡樂。在線觀看人數峰值突破5萬，兩人還向觀眾拜年，預告可能發布舞蹈視頻。

大象新聞報導，全紅嬋直播時澄清自己愛打遊戲，但沒有不學習，還說被網友攻擊也沒事，並表示很理解他們：「每個人都會有不開心的時候，如果攻擊我會讓你開心，那我沒事的。」

面對惡意言論，全紅嬋以超然態度表示：「每個人都有不開心的時候，如果攻擊我能讓你開心，那我沒關係的。每個人都要每個人的煩惱，萬一可能上班不順，下班看到不開心的東西，說一下也能理解。沒關係，愛說就說吧，沒關係的。」

好姐妹劉清漪心疼在一旁喊話：「網上衝浪時沖沖就行了，不要相信那麼多流言，別再攻擊全紅嬋，多多支持。」

全紅嬋與劉清漪的友誼始於2024年巴黎奧運會，她稱劉清漪為霹靂舞「師父」。此前多次公開合作舞蹈，2025年粵港澳大灣區全運會期間，全紅嬋還曾為劉清漪奪冠現場助威。

網友們紛紛表示，「全紅嬋的舞蹈太有感染力了，她的回應也很溫暖。」、「正常人只會覺得很厲害，又會跳水又會跳舞，打遊戲也不錯，不知道黑點在哪」、「全紅嬋的實力和心態都讓人佩服，真是個優秀的運動員。那些黑子們也該醒醒了。」

▲ 影片來源：youtube平台＠linlinpigtv5538（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

▲ 影片來源：youtube平台＠育情育理（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

全紅嬋（左方）現身劉清漪直播間秀舞技。（微博視頻截圖）
全紅嬋（左方）現身劉清漪直播間秀舞技。（微博視頻截圖）
全紅嬋（左）現身劉清漪直播間。（視頻截圖）
全紅嬋（左）現身劉清漪直播間。（視頻截圖）

