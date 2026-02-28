孔慶東宣稱漢服根本不存在 罵支持者是畜生、皇漢雜種

孔慶東又惹議。（本報資料照片）

孔子第73代孫、北京大學中文系教授孔慶東近日陷入輿論漩渦，被指爆粗口詆毀漢服文化及霸凌未成年人。漢服圈權威資訊平台中國漢服網等多家單位26日發布聯合聲明，要求孔慶東道歉，並懇請北京大學及教育主管部門啟動問責。

此前，孔慶東曾多次因出格言論引發爭議。2011年，孔慶東拒絕「南方人物周刊」採訪時爆粗，並在微博 發布 「三句髒話排比」（又稱「三媽的」事件），引發輿論嘩然；2012年，孔慶東在節目中評論 「港鐵吃麵事件」，被指多次說「香港 人是狗」，引發兩地強烈反彈。同年，因網友關凱元指出其七律詩格律問題，孔慶東微博回罵 「狗漢奸」，被對方起訴。2023年1月，因攻擊專家學者發布違規言論，孔慶東微博帳號曾被禁言。

綜合媒體報導，漢服圈平台聲明稱，北京大學教授孔慶東等人，針對河南 春晚少兒漢服表演及漢服復興運動，公然發表一系列否認漢服歷史存在、並對未成年表演者實施赤裸裸言語霸凌的極端侮辱性言論。

該聲明稱孔慶東公然宣稱「漢服根本不存在」，還對參與表演的少年兒童及漢服支持者使用「畜生」、「皇漢雜種」等極端汙穢詞匯進行攻擊。

該聲明稱，懇請北京大學及教育部相關部門啟動對孔慶東師德失範及網路暴力的正式調查，其行為嚴重損害高校形象，必須針對辱罵未成年人、否認漢服歷史、學術不端行為公開致歉。

該聲明並表示，將協助受害家長及相關群體，保留追究相關人員法律責任的權利。