我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中續清洗軍隊 人大罷免5上將 但沒包括張又俠、劉振立

支付公司Block裁員4000人 前推特執行長：AI效率更高

生命極致奇跡…24歲新疆產婦生5胞胎 機率六千萬分之一

中國新聞組／北京27日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
24歲新疆產婦誕5胞胎。（取材自極目新聞）
24歲新疆產婦誕5胞胎。（取材自極目新聞）

昨天凌晨3時許，來自新疆的24歲產婦在武漢成功分娩五胞胎。醫學數據顯示，全球自然受孕五胞胎的出生概率僅為六千萬分之一，堪稱生命的極致奇跡。

▲ 影片來源：YouTube平台＠Pandaeyes111（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

南方網報導，該產婦因多胞胎妊娠風險極高，跨越數千公里來到武漢大學中南醫院尋求幫助。

25日23時30分左右，產婦出現胎膜早破跡象，由救護車送抵醫院。醫院當即啟動急診剖宮產預案，15分鐘內，產科、新生兒科、麻醉科、手術部等相關醫護人員全部到位，為手術做好充分準備。手術過程中，醫護人員依次娩出五個寶寶，全程密切監測母嬰生命體徵。

據報導，五個寶寶體重分別為：老大男寶990克、老二女寶1020克、老三女寶970克、老四女寶1030克、老五女寶870克，新生兒評分均在6分以上，生命體徵相對穩定。

出生後，醫師立即使用促子宮收縮藥物、開展自體血回輸等措施，預防產後大出血，確保產婦術後恢復良好，目前產婦已轉入普通病房。

醫師表示，小胎齡、低體重的早產兒後續需闖過呼吸關、感染關、營養關等多重考驗，醫院將密切監測其生長發育情況。

醫師表示，不建議多胎妊娠及分娩，此類妊娠屬於高危妊娠，母嬰併發症風險顯著增高。建議孕產婦及時進行產前診斷與孕期監測，保障母嬰安全。

24歲新疆產婦誕5胞胎，圖為醫護人員。（取材自極目新聞）
24歲新疆產婦誕5胞胎，圖為醫護人員。（取材自極目新聞）

世報陪您半世紀

武漢 併發症 新疆

上一則

四川出現黢黑大熊貓 網笑「去挖煤」、禁止cos黑熊

下一則

小米SU7成都車禍鑑定出爐：斷電車門開不了 司機被燒死

延伸閱讀

24歲新疆婦生5胞胎 機率六千萬分之一

24歲新疆婦生5胞胎 機率六千萬分之一
26歲孕婦併發急性盲腸炎 緊急剖腹產 母嬰均安

26歲孕婦併發急性盲腸炎 緊急剖腹產 母嬰均安
拍片墜馬亡 賀嬌龍2次開顱仍不治 最後通話：必須拍完

拍片墜馬亡 賀嬌龍2次開顱仍不治 最後通話：必須拍完
拍片墜馬亡 賀嬌龍最後通話：必須拍完

拍片墜馬亡 賀嬌龍最後通話：必須拍完

熱門新聞

賈明軒發明的「乾旱地區樹木自動澆水裝置」。（取材自極目新聞）

內蒙14歲農村少年發明「澆水神器」 奪德國國際展金獎

2026-02-18 01:23
濟南上新街小學廣場的巨型鰲魚，意外被大風吹走。(取材自新民晚報)

懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋

2026-02-22 06:30
香港壹傳媒創辦人黎智英因違反國安法被判20年徒刑，他的女兒黎采公開致函在美國成長、代表中國出征冬奧的滑雪名將谷愛凌，盼她發揮對北京的影響力，促成中共放人。(路透資料照片)

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

2026-02-22 19:12
崇禎火炮。（取材自新京報）

考古新發現 北京箭扣長城首次出土崇禎5年火炮

2026-02-19 01:10
貝加爾湖檔案照。（美聯社）

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

2026-02-20 08:46
8歲小姨給侄女發紅包。（取材自都市快報橙柿互動／受訪者供圖）

重慶8歲女給晚輩發紅包 十幾個侄子侄女 最大快20歲

2026-02-20 07:30

超人氣

更多 >
文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校
滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘

滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘
可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元

可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元
獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴

獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴
新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤

新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤