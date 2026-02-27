生命極致奇跡…24歲新疆產婦生5胞胎 機率六千萬分之一

24歲新疆產婦誕5胞胎。（取材自極目新聞）

昨天凌晨3時許，來自新疆 的24歲產婦在武漢 成功分娩五胞胎。醫學數據顯示，全球自然受孕五胞胎的出生概率僅為六千萬分之一，堪稱生命的極致奇跡。

南方網報導，該產婦因多胞胎妊娠風險極高，跨越數千公里來到武漢大學中南醫院尋求幫助。

25日23時30分左右，產婦出現胎膜早破跡象，由救護車送抵醫院。醫院當即啟動急診剖宮產預案，15分鐘內，產科、新生兒科、麻醉科、手術部等相關醫護人員全部到位，為手術做好充分準備。手術過程中，醫護人員依次娩出五個寶寶，全程密切監測母嬰生命體徵。

據報導，五個寶寶體重分別為：老大男寶990克、老二女寶1020克、老三女寶970克、老四女寶1030克、老五女寶870克，新生兒評分均在6分以上，生命體徵相對穩定。

出生後，醫師立即使用促子宮收縮藥物、開展自體血回輸等措施，預防產後大出血，確保產婦術後恢復良好，目前產婦已轉入普通病房。

醫師表示，小胎齡、低體重的早產兒後續需闖過呼吸關、感染關、營養關等多重考驗，醫院將密切監測其生長發育情況。