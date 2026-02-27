四川出現黢黑大熊貓 網笑「去挖煤」、禁止cos黑熊

我的頻道

中國新聞組／北京27日電
臥龍出現「全網最黑」大熊貓。（視頻截圖）
臥龍出現「全網最黑」大熊貓。（視頻截圖）

近日，中國大熊貓保護研究中心臥龍神樹坪基地，一隻萌萌的大熊貓幼崽趴在樹枝上，身上的白色皮毛染得「黢黑」，小臉上也幾乎看不出原本的顏色。網友調侃，「禁止熊貓cos黑熊」、「熊貓小寶挖煤了嗎？」

封面新聞報導，大熊貓的生活習性與環境無法讓它們始終保持人類眼中的「乾淨」，作為野生動物的大熊貓，對於大自然有天然的「親近欲」，每天都在泥地裡摸爬滾打，身上的毛髮不可避免會被草汁與泥漿染色，變身赫赫有名的「挖煤」熊貓。

為什麼不能經常給大熊貓洗澡呢？大熊貓的皮膚表層有一層油脂，對皮膚和整個機體都是一個很好的保護性結構，既能禦寒防潮又是一種熱屏障，能使其適應潮濕而嚴寒的自然環境，使動物可以在雪地上休息睡覺。如果人為給大熊貓洗澡會破壞這一層油脂，使大熊貓失去一道自我保護的屏障。

據報導，大熊貓實際上是真真切切的猛獸，齒根增力而強壯的臼齒，咬合力驚人，同時也擁有強大的攻擊力，成年野生大熊貓幾乎沒有天敵。圈養條件下，飼養員也不會近身接觸擁有強烈領地意識的成年大熊貓，且大熊貓對周圍環境的變化十分敏感，給牠們洗澡是不可能的。有時大家看到的飼養員用水管對大熊貓「沖水」，不是在給大熊貓洗澡，而可能是因為天氣炎熱，適量灑灑水，降溫，或者是一種友好的互動。

在野外，大熊貓會自己找水源喝水玩耍，找到後還會坐在水池裡「洗澡」。在圈養條件下，雖然不能洗澡，但是為了避免因灰塵、細菌積累過多產生皮膚問題，飼養機構會給大熊貓居住的場所設置人工水池，讓牠們通過自身的方式去清潔，同時玩水的方式也能讓牠們愉悅心情。

此外，「塵浴」也是大熊貓的一種自我清潔方式，直白來講就是在泥地打滾。大熊貓通過在地上打滾，可利用泥土吸收牠們毛髮上過多的油脂，並阻止寄生蟲的侵入，還可以通過毛髮、皮膚從泥土中吸收某些必要的微量元素。所以大家看到有些大熊貓「髒」得離譜，有的則相對乾淨。

大熊貓

