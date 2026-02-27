IKEA關閉7家中國門市 上海市民：一段消費記憶的告別

隨中國房市調整，家具銷售下滑、消費者追求高性價比。有接近宜家中國的人士透露，宜家在中國大都以大店模式營運，關閉7家門市因選址、成本與運維壓力，加上電商與價格戰衝擊，及時關店止損。圖為宜家上海寶山門市。（記者謝守真／攝影）

宜家中國1月7日宣布自2月2日起，陸續關閉在中國的七家門市，消息震驚業界和消費者。這一消息對不少上海市民而言，不僅是一間賣場撤出，而是一段消費記憶的告別。

這是宜家（IKEA ）進入中國市場28年以來，首次一次性關閉如此多的門市。多年來，宜家不只是買家具的地方，更是周末逛街、吃飯、消磨時間的去處。關店消息公布後，這些頗具規模與人氣的大型賣場，迅速轉換成「清倉現場」。以亞洲最大的賣場寶山店來說，連日來的折扣活動（最低下殺至三折），讓客流量明顯增加，中午結帳高峰一度排隊近兩小時，甚至出現民眾搶購爆發小衝突，相關影片也在小紅書 流傳。

聯合報記者實地走訪觀察。不少家庭一次購買多件小型家具或收納用品，也有人在展示空間與餐廳拍照留念，為這熟悉的生活場景留下紀錄。

近年，中國民眾購買家具的模式已出現轉變。一位去年剛買房的上海民眾表示，他已很久沒來宜家，「上一次來，好像也只是吃飯。」她說，現在中國買家具的選擇很多，淘寶 上有大量家具品牌與訂製店鋪，價格比宜家實惠，樣式也更符合個人需求，「像佛山那邊的家具工廠很有名，大家也比較傾向直接向他們買」。

另一名在上海租屋的「滬漂」上班族則說，幾乎不再考慮宜家，「因為是租房子，夠用就好，會選二手或淘寶上便宜的。」他也提到，近年買房的人變少，「感覺因為國內房市不振，對家具這類耐用品的消費自然更保守」。

他們的說法，正呼應著宜家中國對外的官宣。宜家中國指出，此次關店是因應中國家居市場結構與消費者行為改變，未來將從過去「大店擴張」轉向「精準深耕」，聚焦北京、深圳等重點市場，並預計在兩年內開設超過十家小型門市，同時加強線上布局。

上觀新聞分析，隨著中國房市進入存量時代，家居消費轉向高頻、碎片化需求，過去選址偏郊區、面積動輒上萬平方公尺的大型賣場，營運成本與坪效壓力日益浮現，「大店退潮、小店深耕」已成為行業趨勢。

撤店之際，宜家加快調整節奏。宜家中國近期切入即時零售，在部分地區顯示上線京東「秒送」服務，主打收納、餐具、燈具等輕量商品，試圖彌補實體門市減少後的服務缺口，也顯示過去以「逛店＋長途配送」為核心的模式，已難以適應當前大陸快速、即時的消費節奏。

宜家一口氣關閉中國市場的七家賣場，映照出中國家居消費市場從擴張走向收斂，從品牌導向轉向價格與效率的變化軌跡。