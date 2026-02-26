顧客搞丟手機鑰匙 胖東來供飯菜安撫、奔波數十公里找回

我的頻道

中國新聞組／即時報導
尋找網友的手機和汽車鑰匙。(取材自極目新聞)
尋找網友的手機和汽車鑰匙。(取材自極目新聞)

河南新鄉一名顧客日前在超市購物時遺失手機與車鑰匙，經店方多名員工連夜尋找，最終在數十公里外的垃圾場尋回物品並歸還。相關經過在網路曝光後引發關注，顧客事後撰寫感謝信表達謝意。

據極目新聞報導，該名網友2月22日與家人在新鄉市胖東來生活超市三胖店購物時，不慎將裝有手機與汽車鑰匙的奶茶袋遺落在店內。一個多小時後發現物品丟失，她隨即向店方求助。工作人員一方面安撫顧客情緒，為其與家人準備免費飯菜，另一方面制定尋找方案，安排人員分頭查找。

經查，該奶茶袋在清潔過程中被誤當作垃圾丟棄，隨垃圾車運往新鄉市獲嘉縣一處垃圾場。店方隨即組織麵包店7名員工赴數十公里路程，耗時數小時前往現場，根據袋子外觀特徵在垃圾堆中搜尋數小時，最終成功找回手機與車鑰匙，並歸還失主。

失主在感謝信中表示，店員以超出本職的責任與善意，讓她感受到企業的溫暖與可靠，對每一位參與尋找的員工表達感謝。相關照片顯示，手機與車鑰匙完好無損。店方25日證實事件屬實，並表示將對參與尋找的員工給予獎勵。同時，為表達歉意，也將準備禮品贈送給該顧客。

網友寫的感謝信。(取材自極目新聞)
網友寫的感謝信。(取材自極目新聞)

河南

