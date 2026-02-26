我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

勞勃狄尼洛鼓吹民眾抵抗總統 川普：有病、智商低

首名亞裔女性 林凱倫獲任紐約州高院上訴法庭法官

「熟悉的車牌號…」 塞車偶遇10年沒見的初戀 她這樣做

中國新聞組／北京26日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
「湯圓媽媽」在高速路上塞車，一眼就認出前男友的車牌號。(取材自抖音)
「湯圓媽媽」在高速路上塞車，一眼就認出前男友的車牌號。(取材自抖音)

在滬渝高速因塞車被迫改走國道的途中，一名女子竟意外邂逅10年未見的初戀男友。她先瞥見熟悉車牌，心頭一驚，按了兩聲喇叭後，對方終於認出她。兩人在車道上揮手微笑，雖然只短短幾秒的時間，抖音用戶「湯圓媽媽少女心」仍是記錄下這段浪漫過程，影片上網後瞬間暴紅，吸引超過9千則留言分享心情。

抖音帳號「湯圓媽媽少女心」寫道：「回杭的高速上，居然偶遇了10年沒見過面的初戀。滬渝高速堵車，從銅陵下了高速走國道，沒一會我就看到了他的車牌，我心裡一驚，跟上去確認是他，我按了兩聲喇叭，他才認出來我。我大大方方地和他打了個招呼，他也對著我打了招呼，真好，這十年，大家過的都很好。」

影片中，男子搖下車窗笑著，「湯丸媽媽少女心」也向他揮揮手。帖文或觸動無數網民，即時引來巨大迴響，短短2日就有超過9000個留言。

有網友深情分享「你們還是有緣分的，有的人一個小區樓上樓下都很難遇見」、也有人說「好的一段感情就是在一起的時候好好在一起，分開也是好好的分開」、「能這樣大方打招呼的，曾經他對你肯定很好」。「湯丸媽媽」也回應留言「是的，很好，他人好，值得更好的」。

但還是有網民酸了一下，「你都開保時米了，他還是老CRV，你當初沒嫁給初戀是對的」、「這小子也是混的一般，十年了也沒換個車」。

男子搖下車窗對「湯圓媽媽」笑著，女方也揮手致意。(取材自抖音)
男子搖下車窗對「湯圓媽媽」笑著，女方也揮手致意。(取材自抖音)

世報陪您半世紀

抖音

上一則

滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘

下一則

中國兩會前夕 多位共軍將領遭罷免全國人大代表

延伸閱讀

王祖賢新春開工 緊抱摯愛吃早餐近況曝光

王祖賢新春開工 緊抱摯愛吃早餐近況曝光
卡車司機21年打造紐約市模型 風靡抖音後走進博物館

卡車司機21年打造紐約市模型 風靡抖音後走進博物館
趙露思抖音播放量破1800億 代言保養品1個月賣3.7億

趙露思抖音播放量破1800億 代言保養品1個月賣3.7億
抖音播放量破1800億…趙露思代言保養品 1個月業績3.76億

抖音播放量破1800億…趙露思代言保養品 1個月業績3.76億

熱門新聞

賈明軒發明的「乾旱地區樹木自動澆水裝置」。（取材自極目新聞）

內蒙14歲農村少年發明「澆水神器」 奪德國國際展金獎

2026-02-18 01:23
濟南上新街小學廣場的巨型鰲魚，意外被大風吹走。(取材自新民晚報)

懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋

2026-02-22 06:30
香港壹傳媒創辦人黎智英因違反國安法被判20年徒刑，他的女兒黎采公開致函在美國成長、代表中國出征冬奧的滑雪名將谷愛凌，盼她發揮對北京的影響力，促成中共放人。(路透資料照片)

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

2026-02-22 19:12
崇禎火炮。（取材自新京報）

考古新發現 北京箭扣長城首次出土崇禎5年火炮

2026-02-19 01:10
貝加爾湖檔案照。（美聯社）

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

2026-02-20 08:46
8歲小姨給侄女發紅包。（取材自都市快報橙柿互動／受訪者供圖）

重慶8歲女給晚輩發紅包 十幾個侄子侄女 最大快20歲

2026-02-20 07:30

超人氣

更多 >
蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯

蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯
新制及大又美法影響 屋主可享的8稅收扣除

新制及大又美法影響 屋主可享的8稅收扣除
向華強身家500億港幣 震撼宣布遺產全交郭碧婷「小兒子一毛都不給」

向華強身家500億港幣 震撼宣布遺產全交郭碧婷「小兒子一毛都不給」
紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡

紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡
川普國情咨文宣布要為民眾推出的新版退休計畫是什麼？

川普國情咨文宣布要為民眾推出的新版退休計畫是什麼？