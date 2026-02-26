「熟悉的車牌號…」 塞車偶遇10年沒見的初戀 她這樣做

「湯圓媽媽」在高速路上塞車，一眼就認出前男友的車牌號。(取材自抖音)

在滬渝高速因塞車被迫改走國道的途中，一名女子竟意外邂逅10年未見的初戀男友。她先瞥見熟悉車牌，心頭一驚，按了兩聲喇叭後，對方終於認出她。兩人在車道上揮手微笑，雖然只短短幾秒的時間，抖音 用戶「湯圓媽媽少女心」仍是記錄下這段浪漫過程，影片上網後瞬間暴紅，吸引超過9千則留言分享心情。

抖音帳號「湯圓媽媽少女心」寫道：「回杭的高速上，居然偶遇了10年沒見過面的初戀。滬渝高速堵車，從銅陵下了高速走國道，沒一會我就看到了他的車牌，我心裡一驚，跟上去確認是他，我按了兩聲喇叭，他才認出來我。我大大方方地和他打了個招呼，他也對著我打了招呼，真好，這十年，大家過的都很好。」

影片中，男子搖下車窗笑著，「湯丸媽媽少女心」也向他揮揮手。帖文或觸動無數網民，即時引來巨大迴響，短短2日就有超過9000個留言。

有網友深情分享「你們還是有緣分的，有的人一個小區樓上樓下都很難遇見」、也有人說「好的一段感情就是在一起的時候好好在一起，分開也是好好的分開」、「能這樣大方打招呼的，曾經他對你肯定很好」。「湯丸媽媽」也回應留言「是的，很好，他人好，值得更好的」。

但還是有網民酸了一下，「你都開保時米了，他還是老CRV，你當初沒嫁給初戀是對的」、「這小子也是混的一般，十年了也沒換個車」。