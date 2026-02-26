我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黎智英欺詐罪上訴成功獲撤罪 估出獄時間提前

川普關稅現況一次看：稅率、報復、退稅與下一步

最後的體面？ 上海「滬七條」救房市 非滬籍限購大鬆綁

中國新聞組／上海26日電
上海搶救房市，推出「滬七條」，放寬住房限購政策，盼催出買氣。（中新社）
上海搶救房市，推出「滬七條」，放寬住房限購政策，盼催出買氣。（中新社）

上海昨日發布樓市「滬七條」 ，涉及限購鬆綁、公積金貸款額度調高、房產稅豁免等七項調整，為馬年搶救房市開出第一槍；其中，限購政策向非滬籍居民大幅鬆綁，在外環內購房的社保年限資格從原本的三年，大幅降至一年。專家分析將有助於住房消費，尤其是改善型住房需求。

上海住建委等五部門25日頒布「關於進一步優化調整本市房地產政策的通知」，自今日起實施。專家分析，上海政府此舉是對即將到來的樓市「小陽春」關鍵時間點「乘勝追擊」，寬鬆政策將促進購房需求進一步釋放，今年上海二手房價格必然止跌回穩。

通知指出，非滬籍居民家庭或成年單身人士，自購房之日前在上海市連續繳納社會保險或個人所得稅滿一年及以上的（此前規定三年），在外環外購買住房不限套數，在外環內限購一套住房；連續繳納社會保險或個人所得稅滿三年及以上的，在外環內限購二套住房。持「上海市居住證」滿五年及以上的，在全市範圍內限購一套住房。

澎湃新聞報導，上海中原地產分析師盧文曦指，當前中高端改善需求較為明顯，尤其是新房，特別講究地段，政策精準釋放這些買家的需求，也照顧到在滬穩定居住群體的購房需求。

復旦大學地產運營研究所原所長蔡為民表示，「滬七條」對提振上海房市作用相當大。上海市政府現在是逐步取消限購，而該政策等於是「最後的體面」，其實相應規定已經相當寬鬆了。

對於上海市此刻推出政策，蔡為民表示是「乘勝追擊」，因中國住建部去年推出「好房子」建設政策已經注定新房、二手房分道揚鑣，雖然對其他城市而言可能是毀滅性的，但對上海等一線城市有莫大助益。

蔡為民進一步稱，住建部政策立意是用新房帶動二手房，也提升二手房屋主換房意願，在二手房屋主願意「以價換量」局勢下，帶動市場買氣。

隨著新房價格提高，相對便宜的二手房容易出售，且能穩住價格，接下來可預見上海二手房今年必然看到止跌回穩。

證券時報報導，上海易居房地產研究院副院長嚴躍進表示，「滬七條」將帶動置換鏈條的順暢。當前非滬籍家庭僅需滿足一年即可購房，即入市節奏有望加快。其若認購一套二手房，則將帶動房東的房源掛牌出售和置換，並帶動包括新房市場的去庫存。

中指研究院上海數據總經理張文靜表示，限購優化與公積金支持形成政策合力，將有效釋放積壓合理需求，帶動新房、二手房市場同步回暖。

市場活躍度提升有利於改善房企去化壓力與現金流狀況，穩定土地市場和地方財政，形成樓市良性發展生態。

世報陪您半世紀

保險 房地產 房價

上一則

宇樹機器狗上新 As2可穿行雪山叢林 還能陪打網球

下一則

美智庫：習大規模整肅將領 恐衝擊戰爭準備能力

延伸閱讀

從讀者到作者

從讀者到作者
上海推「滬七條」樓市政策 專家：有助二手房價回穩

上海推「滬七條」樓市政策 專家：有助二手房價回穩
返工潮背後心酸一幕 鄭州老夫妻盼再看兒一眼 淚灑公交站

返工潮背後心酸一幕 鄭州老夫妻盼再看兒一眼 淚灑公交站
已再版達68次「Chow!優雅中餐」百年食譜新增1內容出新版

已再版達68次「Chow!優雅中餐」百年食譜新增1內容出新版

熱門新聞

賈明軒發明的「乾旱地區樹木自動澆水裝置」。（取材自極目新聞）

內蒙14歲農村少年發明「澆水神器」 奪德國國際展金獎

2026-02-18 01:23
濟南上新街小學廣場的巨型鰲魚，意外被大風吹走。(取材自新民晚報)

懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋

2026-02-22 06:30
香港壹傳媒創辦人黎智英因違反國安法被判20年徒刑，他的女兒黎采公開致函在美國成長、代表中國出征冬奧的滑雪名將谷愛凌，盼她發揮對北京的影響力，促成中共放人。(路透資料照片)

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

2026-02-22 19:12
崇禎火炮。（取材自新京報）

考古新發現 北京箭扣長城首次出土崇禎5年火炮

2026-02-19 01:10
貝加爾湖檔案照。（美聯社）

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

2026-02-20 08:46
8歲小姨給侄女發紅包。（取材自都市快報橙柿互動／受訪者供圖）

重慶8歲女給晚輩發紅包 十幾個侄子侄女 最大快20歲

2026-02-20 07:30

超人氣

更多 >
蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯

蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯
新制及大又美法影響 屋主可享的8稅收扣除

新制及大又美法影響 屋主可享的8稅收扣除
川普發表國情咨文 CNN民調：近3分之2觀眾反應正面

川普發表國情咨文 CNN民調：近3分之2觀眾反應正面
川普國情咨文宣布要為民眾推出的新版退休計畫是什麼？

川普國情咨文宣布要為民眾推出的新版退休計畫是什麼？
紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡

紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡