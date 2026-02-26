最後的體面？ 上海「滬七條」救房市 非滬籍限購大鬆綁

上海搶救房市，推出「滬七條」，放寬住房限購政策，盼催出買氣。（中新社）

上海昨日發布樓市「滬七條」 ，涉及限購鬆綁、公積金貸款額度調高、房產稅豁免等七項調整，為馬年搶救房市開出第一槍；其中，限購政策向非滬籍居民大幅鬆綁，在外環內購房的社保年限資格從原本的三年，大幅降至一年。專家分析將有助於住房消費，尤其是改善型住房需求。

上海住建委等五部門25日頒布「關於進一步優化調整本市房地產 政策的通知」，自今日起實施。專家分析，上海政府此舉是對即將到來的樓市「小陽春」關鍵時間點「乘勝追擊」，寬鬆政策將促進購房需求進一步釋放，今年上海二手房價 格必然止跌回穩。

通知指出，非滬籍居民家庭或成年單身人士，自購房之日前在上海市連續繳納社會保險 或個人所得稅滿一年及以上的（此前規定三年），在外環外購買住房不限套數，在外環內限購一套住房；連續繳納社會保險或個人所得稅滿三年及以上的，在外環內限購二套住房。持「上海市居住證」滿五年及以上的，在全市範圍內限購一套住房。

澎湃新聞報導，上海中原地產分析師盧文曦指，當前中高端改善需求較為明顯，尤其是新房，特別講究地段，政策精準釋放這些買家的需求，也照顧到在滬穩定居住群體的購房需求。

復旦大學地產運營研究所原所長蔡為民表示，「滬七條」對提振上海房市作用相當大。上海市政府現在是逐步取消限購，而該政策等於是「最後的體面」，其實相應規定已經相當寬鬆了。

對於上海市此刻推出政策，蔡為民表示是「乘勝追擊」，因中國住建部去年推出「好房子」建設政策已經注定新房、二手房分道揚鑣，雖然對其他城市而言可能是毀滅性的，但對上海等一線城市有莫大助益。

蔡為民進一步稱，住建部政策立意是用新房帶動二手房，也提升二手房屋主換房意願，在二手房屋主願意「以價換量」局勢下，帶動市場買氣。

隨著新房價格提高，相對便宜的二手房容易出售，且能穩住價格，接下來可預見上海二手房今年必然看到止跌回穩。

證券時報報導，上海易居房地產研究院副院長嚴躍進表示，「滬七條」將帶動置換鏈條的順暢。當前非滬籍家庭僅需滿足一年即可購房，即入市節奏有望加快。其若認購一套二手房，則將帶動房東的房源掛牌出售和置換，並帶動包括新房市場的去庫存。

中指研究院上海數據總經理張文靜表示，限購優化與公積金支持形成政策合力，將有效釋放積壓合理需求，帶動新房、二手房市場同步回暖。

市場活躍度提升有利於改善房企去化壓力與現金流狀況，穩定土地市場和地方財政，形成樓市良性發展生態。