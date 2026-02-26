「滬七條」落地後諮詢升溫？網：再等等「可能送戶口」

上海市住建委、市房管局等五部門25日聯合印發「關於進一步優化調整本市房地產 政策的通知」（以下稱「滬七條」），推出涵蓋調減房屋限購、優化公積金貸款 、完善個人房產稅等三方面的七條政策。新政發布後，仲介門市諮詢量較此前明顯攀升。但也有網友不埋單，稱「現在誰還買房」、「房地產不景氣不是因為限購」。

澎湃新聞報導，「新七條」調減房屋限購政策，新政發布後，有仲介表示，兩類族群的諮詢最為集中、意願也相對突出：一類是在上海持有五年居住證但無社保的彈性就業者，另一類是社保繳納年限接近新政要求、盼著提前「上車」的非滬籍年輕人。二手房方面，有房東藉著新政「東風」重新啟動掛牌計畫。

安宜房產門市店長袁曦表示，門市諮詢主要集中在持居住證購屋的具體要求、公積金貸款額度調整等。 「有一些老客戶之前因為沒社保沒資格買房，現在來問居住證滿五年怎麼申請購房，還有人諮詢公積金貸款額度提高後，月供能省多少。」但他也坦言，諮詢量雖有回暖，但具體的成交量要等後續數據才能體現。我愛我家店徐姓店長同樣感受到新政帶來的市場暖意，但是客戶「理性回溫、熱度漸起」的態勢十分明顯。

報導指出，二手房市場也呈現出正面變化，不少房東藉著新政「東風」重新啟動掛牌計畫。賣房者王女士表示，這次掛牌是為了置換一套電梯房，「這套房子去年掛牌後又下架了，現在新政出台，我特地過來重新掛上。」

新政在網上引起熱議，有網友高呼「快進場、要暴漲了」，但更多網友理性看待，稱「現在誰還買房、還限制」、「羞羞答答的幹啥，把限購全部都取消了」、「他們以為房地產不景氣是因為限購」，「買要有錢啊，上海這麼貴有幾個人會買」、「房價 不降半價根本沒有買房的慾望」，更有網友勸告「再等等，可能會送戶口」。