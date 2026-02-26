山東試管男嬰出生缺4腳趾 31歲媽崩潰：產檢怎沒發現？

產檢診斷報告。（取材自極目新聞）

山東一對夫妻在濱州醫學院附設醫院做試管嬰兒，妻子懷孕後定期前往醫院做產前檢查，並於大年初四誕下一名男嬰，沒想到寶寶右足缺了四支腳趾；產婦的丈夫及親屬反映，不理解為何院方在做四維排畸檢查時沒有發現胎兒畸形的情況。濱州市衛健委工作人員表示已就此事展開調查。

極目新聞報導，產婦張女士今年31歲，丈夫趙先生今年35歲，兩人2021年結後，由於女方輸卵管方面的問題，一直沒有懷上孩子。2025年3月，夫妻倆在濱州醫學院附設醫院做試管嬰兒。2026年2月20日，張女士在該院誕下一名男嬰，不料新生兒患先天殘疾，出院紀錄及診斷證明書顯示，新生兒右足畸形，右小腿較左側略細，右腳僅有小趾。

男嬰的親屬張先生表示，產婦在懷胎時依要求進行不下10次產前檢查，但院方一直沒有發現問題，特別是懷孕五個月時，孕婦進行四維大排畸檢查，結果沒有發現孩子的右腳畸形。張先生說，在檢查診斷報告的五張照片中，能看到孩子健全的手和左腳，但五張照片都沒有看到右腳。

男嬰父親趙先生說，孩子出生後，自己在產房外得知這一情況，妻子一直號啕大哭，「現在孩子太小還不能治療，等他長大一些後去大醫院進一步治療，而後續治療費用是個『無底洞』。」張先生稱，希望醫院能夠進行適當的補償，以及對孩子的後續治療提供幫助。

據報導，濱州市衛健委一名工作人員表示，24日接獲家屬反映情況後，已就此事展開調查，會對這些情況進行鑑定；或者走法律途徑維護利益。

濱州醫學院附設醫院醫病辦公室則回應，根據相關規定，出現醫療爭議，可以進行調解或訴訟，家屬已經聯繫當地醫調委。該醫院宣傳部門一名工作人員表示，根據2019年中國醫師協會發布的《中國產科超音波檢查指南》中Ⅲ級超音波檢查系統篩檢章節，在四肢檢查要求中指出，雙手雙足不屬於系統篩檢範圍，關節 活動不屬於系統篩檢範圍。該工作人員還表示：「我們肯定會依法依規地積極配合，解決這個問題。」