師徒關係生變？鄭欽文IG取關奧運金牌教練里巴 網掀熱議

鄭欽文(左)與教練佩雷里巴(右)。（取材自微博）

中國網球一姐鄭欽文 24日在Instagram單方面取關合作多年的西班牙籍教練佩雷·里巴（Pere Riba），她同時更換頭像並將個人簡介更新為尼采名言：「一個人知道自己為什麼而活，就可以承受任何一種生活。」佩雷·里巴自鄭欽文青少年時期執教，由於兩人合作走過不少高光時刻，取關教練令不少粉絲議論紛紛。

湖北日報報導，2021年，世界排名169位的19歲姑娘鄭欽文，懷揣網球夢想遠赴南歐尋求突破，而1988年出生於巴塞隆納的佩雷・里巴，剛告別職業球員生涯，正開啟執教新篇章。

彼時的里巴雖初涉教壇，卻以注重細節、因材施教的風格打動鄭欽文父女。在里巴的指導下，鄭欽文的技術短板逐步補齊，尤其是紅土場的移動與擊球穩定性顯著提升，世界排名從百名開外一路飆升。

2024年巴黎奧運 會女單金牌、澳網 亞軍、年終總決賽亞軍等一系列重磅榮譽，將兩人的合作推向巔峰，她的世界排名最高升至第4位，里巴也憑藉這一戰績躋身世界級教頭行列。「里巴對網球的熱情難能可貴，他真心盼著我每天都能進步。」鄭欽文在奧運奪冠後動情致謝。

報導說，這段合作並非一帆風順。2023年6月，兩人首次短暫分手，里巴轉而執教美國新星高芙，並助力其奪得美網冠軍。2023年底，鄭欽文在結束與費塞特的合作後，主動聯繫里巴重啟合作。

據自媒體「網球之家」報導，鄭欽文此次的「取關」之舉，網友發現兩個人的分手其實早就有跡可循。在此前鄭欽文年初發布的視頻中，就曾出現師徒二人因訓練理念不同而產生爭執的畫面。