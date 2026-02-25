師徒關係生變？鄭欽文IG取關奧運金牌教練里巴 網掀熱議

我的頻道

中國新聞組／北京25日電
鄭欽文(左)與教練佩雷里巴(右)。（取材自微博）
鄭欽文(左)與教練佩雷里巴(右)。（取材自微博）

中國網球一姐鄭欽文24日在Instagram單方面取關合作多年的西班牙籍教練佩雷·里巴（Pere Riba），她同時更換頭像並將個人簡介更新為尼采名言：「一個人知道自己為什麼而活，就可以承受任何一種生活。」佩雷·里巴自鄭欽文青少年時期執教，由於兩人合作走過不少高光時刻，取關教練令不少粉絲議論紛紛。

湖北日報報導，2021年，世界排名169位的19歲姑娘鄭欽文，懷揣網球夢想遠赴南歐尋求突破，而1988年出生於巴塞隆納的佩雷・里巴，剛告別職業球員生涯，正開啟執教新篇章。

彼時的里巴雖初涉教壇，卻以注重細節、因材施教的風格打動鄭欽文父女。在里巴的指導下，鄭欽文的技術短板逐步補齊，尤其是紅土場的移動與擊球穩定性顯著提升，世界排名從百名開外一路飆升。

2024年巴黎奧運會女單金牌、澳網亞軍、年終總決賽亞軍等一系列重磅榮譽，將兩人的合作推向巔峰，她的世界排名最高升至第4位，里巴也憑藉這一戰績躋身世界級教頭行列。「里巴對網球的熱情難能可貴，他真心盼著我每天都能進步。」鄭欽文在奧運奪冠後動情致謝。

報導說，這段合作並非一帆風順。2023年6月，兩人首次短暫分手，里巴轉而執教美國新星高芙，並助力其奪得美網冠軍。2023年底，鄭欽文在結束與費塞特的合作後，主動聯繫里巴重啟合作。

據自媒體「網球之家」報導，鄭欽文此次的「取關」之舉，網友發現兩個人的分手其實早就有跡可循。在此前鄭欽文年初發布的視頻中，就曾出現師徒二人因訓練理念不同而產生爭執的畫面。

在WTA1000多哈站女單第二輪比賽中，傷癒復出的鄭欽文鏖戰168分鐘艱難擊敗帕克斯。然而，觀眾發現球員包廂里主教練里巴意外失蹤了，當時就有球迷猜測「是不是里巴也不幹了」。隨後，鄭欽文因病退出杜拜站的比賽 。目前里巴社交媒體仍關注鄭欽文帳號，雙方最終走向成謎。

中國網球名將鄭欽文被發現個人社交媒體帳號取關合作多年的教練佩雷·里巴；圖為她日前...
中國網球名將鄭欽文被發現個人社交媒體帳號取關合作多年的教練佩雷·里巴；圖為她日前在WTA卡塔爾公開賽單打賽。(新華社)

