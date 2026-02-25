我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普國情咨文啟動展銷模式 高喊「贏太多」拚選情翻盤

「屁股癢癢」別再硬撐 醫師揭：清太乾淨也可能出事

體驗價？廣州動物園餵長頸鹿 20元只買到3根小樹枝

中國新聞組／北京25日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
網友發文稱在廣州動物園花費20元，只買到三根帶葉的細小樹枝。（取材自極目新聞）
網友發文稱在廣州動物園花費20元，只買到三根帶葉的細小樹枝。（取材自極目新聞）

20元（人民幣，下同，約2.9美元）買三根樹枝貴不貴？近日有網友發帖吐槽，在廣州動物園體驗投餵長頸鹿時，花費20元僅買到一份品相不佳的樹葉，配圖顯示只有三根帶葉的細小樹枝，感覺被坑了。

極目新聞報導，「20元買3根樹枝」的話題近日在網路上熱議，有網友評論稱，這麼一點枝葉長頸鹿一口就能吃完，感覺有些「坑」；也有網友建議可以將樹枝拆開一根一根餵；還有人認為，20元並非樹葉本身價格，而是投餵體驗的費用。

此外，也有網友對比其他動物園的投餵價格，有的地方46元可購買一根大樹枝，也有動物園15元能買到三根大樹枝。

廣州動物園工作人員表示，長頸鹿館分為觀賞區和飼餵體驗區，遊客可自願選擇是否參與投餵，不願體驗的遊客可在觀賞區正常觀看。若想投餵長頸鹿需購票進入，20元可供兩人使用，春節期間並未漲價。

工作人員說，投餵長頸鹿所用的樹葉由園區提供，均為提前分裝，每份數量一致，工作人員不會少給，有時還會適當多給。該工作人員稱，目前暫未收到遊客關於樹葉數量偏少的反饋，「如果有遊客反映問題，我們會及時告知值班班長，若確實存在不合理之處，班長會立刻處理。」

世報陪您半世紀

春節

上一則

返工潮背後心酸一幕 鄭州老夫妻盼再看兒一眼 淚灑公交站

下一則

山西大同「撓閣」表演變哄睡現場 肩上萌娃被拍到打呵欠

延伸閱讀

春節被遊客餵撐了？ 哈爾濱300隻東北虎輪流「輕斷食」

春節被遊客餵撐了？ 哈爾濱300隻東北虎輪流「輕斷食」
懸缺半年 舊金山動物園任命新執行長

懸缺半年 舊金山動物園任命新執行長
邵雨薇「動物園」闖禍 慘淪大象鏟屎官臭到崩潰

邵雨薇「動物園」闖禍 慘淪大象鏟屎官臭到崩潰
瞞網紅虎崽死訊…河南動物園假直播續收打賞惹眾怒

瞞網紅虎崽死訊…河南動物園假直播續收打賞惹眾怒

熱門新聞

賈明軒發明的「乾旱地區樹木自動澆水裝置」。（取材自極目新聞）

內蒙14歲農村少年發明「澆水神器」 奪德國國際展金獎

2026-02-18 01:23
濟南上新街小學廣場的巨型鰲魚，意外被大風吹走。(取材自新民晚報)

懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋

2026-02-22 06:30
香港壹傳媒創辦人黎智英因違反國安法被判20年徒刑，他的女兒黎采公開致函在美國成長、代表中國出征冬奧的滑雪名將谷愛凌，盼她發揮對北京的影響力，促成中共放人。(路透資料照片)

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

2026-02-22 19:12
崇禎火炮。（取材自新京報）

考古新發現 北京箭扣長城首次出土崇禎5年火炮

2026-02-19 01:10
貝加爾湖檔案照。（美聯社）

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

2026-02-20 08:46
8歲小姨給侄女發紅包。（取材自都市快報橙柿互動／受訪者供圖）

重慶8歲女給晚輩發紅包 十幾個侄子侄女 最大快20歲

2026-02-20 07:30

超人氣

更多 >
美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略
WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼

WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼
好吃到讓人有「求婚」衝動的義麵 好市多剛上架

好吃到讓人有「求婚」衝動的義麵 好市多剛上架
兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金

兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金
六旬華男遊客夜闖LA遊民區 遭圍攻手機被搶

六旬華男遊客夜闖LA遊民區 遭圍攻手機被搶