體驗價？廣州動物園餵長頸鹿 20元只買到3根小樹枝

網友發文稱在廣州動物園花費20元，只買到三根帶葉的細小樹枝。（取材自極目新聞）

20元（人民幣，下同，約2.9美元）買三根樹枝貴不貴？近日有網友發帖吐槽，在廣州動物園體驗投餵長頸鹿時，花費20元僅買到一份品相不佳的樹葉，配圖顯示只有三根帶葉的細小樹枝，感覺被坑了。

極目新聞報導，「20元買3根樹枝」的話題近日在網路上熱議，有網友評論稱，這麼一點枝葉長頸鹿一口就能吃完，感覺有些「坑」；也有網友建議可以將樹枝拆開一根一根餵；還有人認為，20元並非樹葉本身價格，而是投餵體驗的費用。

此外，也有網友對比其他動物園的投餵價格，有的地方46元可購買一根大樹枝，也有動物園15元能買到三根大樹枝。

廣州動物園工作人員表示，長頸鹿館分為觀賞區和飼餵體驗區，遊客可自願選擇是否參與投餵，不願體驗的遊客可在觀賞區正常觀看。若想投餵長頸鹿需購票進入，20元可供兩人使用，春節 期間並未漲價。

工作人員說，投餵長頸鹿所用的樹葉由園區提供，均為提前分裝，每份數量一致，工作人員不會少給，有時還會適當多給。該工作人員稱，目前暫未收到遊客關於樹葉數量偏少的反饋，「如果有遊客反映問題，我們會及時告知值班班長，若確實存在不合理之處，班長會立刻處理。」