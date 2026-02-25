返工潮背後心酸一幕 鄭州老夫妻盼再看兒一眼 淚灑公交站

我的頻道

中國新聞組／北京25日電
老先生在站牌忍不住情緒痛哭。（取材自大河報）
春節長假結束，許多遊子離開家人回到工作崗位，初六（22日）在鄭州街頭則上演一幕令人動容的親情畫面。

大河報報導，初六當天傍晚5時多，鄭州花園路長途汽車北站路西一公交站牌有一對老夫妻，老先生在老太太陪同下坐在那裡四處張望，淚流滿面，老太太不停安慰。

據了解，這對老夫妻住在鄭州市惠濟區，兒子長年在上海工作，今年春節回來和他們團聚，隨著假期結束，為避開堵車，兒子決定提前一天返回上海。在那之前，兒子要先去惠濟萬達附近接同學，再去鄭州長途汽車北站附近接朋友。

老太太說，老伴知道兒子又要走了，情緒就有點激動，不敢說話，一說話都忍不住想哭；「兒子出門那一刻，想著他爸年齡大了，腿腳也不方便，不想讓他送到地下車庫，可能也是怕彼此心裡都難受。所以，兒子臨出門時，故意淡淡地給他爸說了句，他走了。那會老頭沒吭聲，估計心裡已經很難受了。」

那一刻，父子之間沒有一句交流。但後來，老頭望向車去的背影和兒子從倒車鏡看他爸的那一瞬間，讓老太太也忍不住淚眼朦朧。

兒子離開後，老先生才剛坐下，就又艱難起身，說想出門轉轉。老太太不放心跟著出去，才發現老伴是要去鄭州長途汽車北站，想再看看兒子一眼。

就這樣，夫婦二人又從家門口坐公交趕到站牌，但因為老先生行動不便，動作緩慢，等他們趕到時，早已不見兒子的身影。望著茫茫人海，老人一時不能自已，情緒大爆發。

老太太表示，兒子常年在外工作，一年也就五一、國慶和春節長假才回來一趟。老先生家庭觀念很強，很注重親情，去年他突患疾病，落了偏癱，行動不便，自那以後，老先生更加擔心自己健康問題，總是莫名傷感落淚，覺得給孩子們添負擔，心裡愧疚。再加上兒子到了成婚的年紀還沒成家，一個人在外打拚很不容易，一想到這，夫婦二人總會無比擔心牽掛。

這對老夫妻坐在公交站牌落淚的情景，宛如千萬家庭的縮影，也道盡了父母對孩子的牽掛。

鄭州 春節

