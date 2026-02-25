我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普國情咨文啟動展銷模式 高喊「贏太多」拚選情翻盤

「屁股癢癢」別再硬撐 醫師揭：清太乾淨也可能出事

山西大同「撓閣」表演變哄睡現場 肩上萌娃被拍到打呵欠

中國新聞組／即時報導
小演員在撓閣表演時犯困。（取材自極目新聞）
小演員在撓閣表演時犯困。（取材自極目新聞）

春節期間，山西大同舉辦2026年四區聯動民俗社火展演活動，活動中最有意思的莫過於「撓閣」表演；現場表演時，有的小朋友被拍到打呵欠，沒多久就睡著了，主打一個「你搖你的，我睡我的。」

極目新聞報導報導，撓閣是中國北方地區春節社火活動中的傳統民俗娛樂活動，在大同市有著深厚的群眾基礎。它集雜技、舞蹈、戲劇等多種藝術形式於一體，需要表演者具備良好的平衡感和節奏感。每一架撓閣都色彩鮮艷，裝飾精美，頂端的小演員們身著傳統服飾，扮相精致，宛如從年畫中走出的娃娃。他們在高桿上隨著音樂節奏靈活舞動，或俏皮眨眼，或揮舞小手，一招一式都引得現場觀眾陣陣喝彩。

山西大同平城區文旅部門工作人員稱，此次參與撓閣表演的小演員們，年齡雖然只有三到五歲，但個個訓練有素。下方負責支撐和舞動撓閣的大人，同樣配合默契，他們步伐穩健，動作有力，將撓閣高高舉起並靈活轉動，使得整個表演場面宏大且富有韻律。

「小演員們之所以會犯睏，是因為他們在表演當天會起得特別早，一般清晨五點鐘就要開始準備工作，表演時間長了，孩子們有些疲憊，自然就睡著了。」工作人員說。

完成一場撓閣表演，並不是一件容易的事。一架撓閣至少有15公斤，一個孩子體重約30公斤，表演者要在負重三、四十公斤的情況下，在人群中巡遊兩個多小時，並進行多次持續20餘分鐘的表演，腰腿力量有著極高的要求。

世報陪您半世紀

春節

上一則

體驗價？廣州動物園餵長頸鹿 20元只買到3根小樹枝

下一則

四川68歲失智婦離家走失8天 樹葉為食奇蹟生還

延伸閱讀

🎙️春節吃得好也要吃得巧 醫師談冬季進補關鍵

🎙️春節吃得好也要吃得巧 醫師談冬季進補關鍵
春節被遊客餵撐了？ 哈爾濱300隻東北虎輪流「輕斷食」

春節被遊客餵撐了？ 哈爾濱300隻東北虎輪流「輕斷食」
青島95後夫妻背債 選擇春節不回家 送外賣1個月掙4萬

青島95後夫妻背債 選擇春節不回家 送外賣1個月掙4萬
春節年假卻有「吃越好人越累」困擾？國泰健康管理：腸胃異常

春節年假卻有「吃越好人越累」困擾？國泰健康管理：腸胃異常

熱門新聞

賈明軒發明的「乾旱地區樹木自動澆水裝置」。（取材自極目新聞）

內蒙14歲農村少年發明「澆水神器」 奪德國國際展金獎

2026-02-18 01:23
濟南上新街小學廣場的巨型鰲魚，意外被大風吹走。(取材自新民晚報)

懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋

2026-02-22 06:30
香港壹傳媒創辦人黎智英因違反國安法被判20年徒刑，他的女兒黎采公開致函在美國成長、代表中國出征冬奧的滑雪名將谷愛凌，盼她發揮對北京的影響力，促成中共放人。(路透資料照片)

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

2026-02-22 19:12
崇禎火炮。（取材自新京報）

考古新發現 北京箭扣長城首次出土崇禎5年火炮

2026-02-19 01:10
貝加爾湖檔案照。（美聯社）

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

2026-02-20 08:46
8歲小姨給侄女發紅包。（取材自都市快報橙柿互動／受訪者供圖）

重慶8歲女給晚輩發紅包 十幾個侄子侄女 最大快20歲

2026-02-20 07:30

超人氣

更多 >
美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略
WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼

WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼
好吃到讓人有「求婚」衝動的義麵 好市多剛上架

好吃到讓人有「求婚」衝動的義麵 好市多剛上架
兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金

兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金
六旬華男遊客夜闖LA遊民區 遭圍攻手機被搶

六旬華男遊客夜闖LA遊民區 遭圍攻手機被搶