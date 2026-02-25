山西大同「撓閣」表演變哄睡現場 肩上萌娃被拍到打呵欠

小演員在撓閣表演時犯困。（取材自極目新聞）

春節 期間，山西大同舉辦2026年四區聯動民俗社火展演活動，活動中最有意思的莫過於「撓閣」表演；現場表演時，有的小朋友被拍到打呵欠，沒多久就睡著了，主打一個「你搖你的，我睡我的。」

極目新聞報導報導，撓閣是中國北方地區春節社火活動中的傳統民俗娛樂活動，在大同市有著深厚的群眾基礎。它集雜技、舞蹈、戲劇等多種藝術形式於一體，需要表演者具備良好的平衡感和節奏感。每一架撓閣都色彩鮮艷，裝飾精美，頂端的小演員們身著傳統服飾，扮相精致，宛如從年畫中走出的娃娃。他們在高桿上隨著音樂節奏靈活舞動，或俏皮眨眼，或揮舞小手，一招一式都引得現場觀眾陣陣喝彩。

山西大同平城區文旅部門工作人員稱，此次參與撓閣表演的小演員們，年齡雖然只有三到五歲，但個個訓練有素。下方負責支撐和舞動撓閣的大人，同樣配合默契，他們步伐穩健，動作有力，將撓閣高高舉起並靈活轉動，使得整個表演場面宏大且富有韻律。

「小演員們之所以會犯睏，是因為他們在表演當天會起得特別早，一般清晨五點鐘就要開始準備工作，表演時間長了，孩子們有些疲憊，自然就睡著了。」工作人員說。

完成一場撓閣表演，並不是一件容易的事。一架撓閣至少有15公斤，一個孩子體重約30公斤，表演者要在負重三、四十公斤的情況下，在人群中巡遊兩個多小時，並進行多次持續20餘分鐘的表演，腰腿力量有著極高的要求。