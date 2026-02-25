盼造出10萬元遊艇 劉強東砸50億創遊艇品牌 競爭歐美公司

我的頻道

中國新聞組╱北京25日電
京東創始人、董事局主席劉強東近日宣布創立獨立遊艇品牌Sea Expandary，進入遊艇產業，計畫從研發、製造、銷售、運營、租賃、經紀、服務等全產業鏈布局遊艇產業。

澎湃新聞報導，劉強東表示，將在廣東投資50億元布局遊艇產業，該投資為個人投資，他本人不會直接參與運營管理，團隊有CEO也有完整的管理層，自己最多就是「產品經理」，劉強東大部分精力依然放在京東集團。

劉強東表示，中國國內的遊艇企業投資呈現「小、散、弱」的產業格局，幾乎沒有一家遊艇製造公司投資額超過1000萬，但遊艇其實是資本和技術密集型的產業，他在廣東投資50億，才能去跟歐美全球頂級的遊艇製造公司進行競爭。同時，他表示希望未來能造出10萬元的遊艇，讓遊艇像汽車一樣走進千家萬戶。

在新春開工第一天，Sea Expandary與深圳、珠海等地政府簽署戰略合作協議，預計將在珠海投資建設遊艇製造基地，在深圳建設遊艇事業中國總部，參與深圳多座碼頭及配套設施的建設運營。此外，Sea Expandary還將在大灣區布局研發創新中心、遊艇運營服務中心、保稅維修中心等一系列配套機構。

據悉，Sea Expandary將主打新能源智能化遊艇，有望推動中國遊艇在「綠色」「智造」賽道實現「彎道超車」，也填補中國民用船舶領域的一塊空白。

據了解，Sea Expandary旗下已有多家集遊艇研發、製造、銷售、運營於一體的企業。值得注意的是，此次新投資的背後，是國內正在快速增長的遊艇市場。交通運輸部數據顯示，近三年中國遊艇數量增速顯著，新登記遊艇約占遊艇總數的54.7%，預計「十五五」時期仍將持續保持增長態勢。

劉強東 灣區 CEO

