觀影供給需求錯配 中國春節檔票房下跌近4成

快訊

記者陳湘瑾／即時報導
中國國家電影局統計數據顯示，截至2月24日9時，中國2026年春節檔票房為人民幣57.52億元。（新華社）

中國國家電影局統計數據顯示，截至2月24日9時，中國2026年春節檔票房為人民幣57.52億元，觀影人次為1.20億，票房表現與去年相比下跌近四成。分析指出，2026年春節檔票房表現低於預期，觀影需求與供給之間存在明顯錯配。

2025年春節檔（1月28日至2月4日）電影票房為人民幣95.10億元，觀影人次為1.87億，刷新春節檔票房和觀影人次紀錄，「哪吒之魔童鬧海」更以48.39億元的票房表現領先中國其他春節檔期電影。

2026年春節檔上映的影片票房為「飛馳人生3」人民幣29.27億元，與去年票房冠軍「哪吒之魔童鬧海」相比有不小的落差。排在其後的電影分別為「驚蟄無聲」8.68億元、「鏢人：風起大漠」8.06億元、「熊出沒．年年有熊」7.14億元、「熊貓計劃之部落奇遇記」1.93億元、「星河入夢」8,057.96萬元、「夜王」7,245.40萬元。

受票房表現不佳影響，今年中國多檔影視股大跌，橫店影視、金逸影視、中國電影跌停，光線傳媒觸及跌停。

中國官媒今年並未強調票房的表現，而是稱春節檔影片題材多樣、類型豐富，有效滿足不同年齡層、不同群體過年觀影的需求；還提到今年春節檔主要影片時長相對較短，影院排片更為靈活，影院排映場次接近60萬場，大幅刷新中國影史紀錄。

證券時報引述機構分析，2026年春節檔票房表現低於預期。從2月17日至2月22日，平均票價約為人民幣48.37元，較2025年同期的50.81元有所下降。票價下調加上各地推出的觀影惠民消費券並未顯著提升觀影人次，市場活力未被有效激活。

浙商證券指出，2026年的春節檔持續9天（2月15日至2月23日），被稱為「史上最長春節檔」，為票房釋放提供了更充裕的時間窗口。然而，儘管放映場次高達433.2萬場，刷新了影史紀錄，但整體上座率僅為22.5%，相比2025年幾乎腰斬。影院採取「以量補價」的策略收效甚微，反映出觀影需求與供給之間存在明顯錯配。

春節

賈明軒發明的「乾旱地區樹木自動澆水裝置」。（取材自極目新聞）

內蒙14歲農村少年發明「澆水神器」 奪德國國際展金獎

2026-02-18 01:23
濟南上新街小學廣場的巨型鰲魚，意外被大風吹走。(取材自新民晚報)

懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋

2026-02-22 06:30
香港壹傳媒創辦人黎智英因違反國安法被判20年徒刑，他的女兒黎采公開致函在美國成長、代表中國出征冬奧的滑雪名將谷愛凌，盼她發揮對北京的影響力，促成中共放人。(路透資料照片)

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

2026-02-22 19:12
崇禎火炮。（取材自新京報）

考古新發現 北京箭扣長城首次出土崇禎5年火炮

2026-02-19 01:10
貝加爾湖檔案照。（美聯社）

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

2026-02-20 08:46
8歲小姨給侄女發紅包。（取材自都市快報橙柿互動／受訪者供圖）

重慶8歲女給晚輩發紅包 十幾個侄子侄女 最大快20歲

2026-02-20 07:30

