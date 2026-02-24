我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Trader Joe's膺全美最受歡迎超市 贏沃爾瑪、好市多

川普國情咨文演說前 民調不滿意度達60% 演說重點搶先曝光

「文物是老虎的屁股摸不得」 景區保安土味方言笑翻遊客

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
鄧剛在提醒遊客文明旅遊。(取材自新華網)
鄧剛在提醒遊客文明旅遊。(取材自新華網)

春節期間，重慶大足石刻景區一段保安用方言提醒遊客文明參觀的視頻在網路上廣泛傳播。畫面中，一名中年保安手持喇叭，以重慶方言幽默喊話，提醒遊客勿觸摸石刻文物，詼諧生動的語氣引發不少遊客會心一笑，也讓他在網路上迅速走紅。

據極目新聞報導，視頻中該名保安以方言說道：「不管你是男客、女客、看客、香客、過客、遊客，來了都是大足石刻的客。俗話說得好，客隨主便，請大家文明參觀，文物是老虎的屁股，摸不得。」並提醒遊客行走石階時注意安全，「堵路不堵心，要做客氣的客，莫當生氣的客」，語句押韻順口，現場氣氛輕鬆而有秩序。相關視頻發布後，網友紛紛留言稱「保安大叔的喊話刻進DNA了」，也有人表示幽默與文明並存，是景區一道特別的風景。

鄧剛在提醒遊客文明旅遊。(取材自極目新聞)
鄧剛在提醒遊客文明旅遊。(取材自極目新聞)

這名保安名叫鄧剛，今年43歲，為退役軍人，去年5月起在景區從事安保工作。他近日開設抖音帳號「大足石刻保安鄧剛（客氣哥）」，並表示雖然普通話說得不夠流利，但重慶方言說得「巴適得很」。鄧剛說，自己從小喜歡觀看老版電視劇傻兒師長，對其中台詞印象深刻，此次喊話內容正是從中獲得靈感後自行改編。

鄧剛表示，以往節假日多以普通話提醒遊客不要觸摸石刻文物，但效果並不明顯。春節前景區策劃活動時，他主動提出以幽默方言方式進行提醒，經景區同意後，撰寫並反覆調整喊話內容，再以喇叭向遊客宣導，沒想到獲得熱烈回響，還有遊客主動要求合影。

景區相關負責人表示，過去在圓覺洞等景點，曾有遊客觸摸石刻文物的情況，工作人員多以普通話勸導。此次改以方言提醒後，不僅有效提升文明參觀意識，也促進遊客之間相互提醒與互動。負責人指出，今年春節期間景區遊客數量較去年同期增加，現場秩序整體良好。

世報陪您半世紀

春節 抖音 DNA

上一則

逆轉勝…趙心童首稱霸球員錦標賽 10個月內捧回4冠軍盃

下一則

忠不忠？美捧劉美賢踩谷愛凌 胡錫進：小肚雞腸很low

延伸閱讀

梅花壓過櫻花 日軍紀念品變台北故宮「博愛大鼎」

梅花壓過櫻花 日軍紀念品變台北故宮「博愛大鼎」
武當山遊客湧入 排隊12小時未能登頂 保安被擠到抱柱子

武當山遊客湧入 排隊12小時未能登頂 保安被擠到抱柱子
8歲男童在虎跳峽墜崖亡 遊客目擊過程 景區：未開放區域

8歲男童在虎跳峽墜崖亡 遊客目擊過程 景區：未開放區域
河南景區「財神」空中撒錢 遊客瘋撿紅包 面值最高100元

河南景區「財神」空中撒錢 遊客瘋撿紅包 面值最高100元

熱門新聞

賈明軒發明的「乾旱地區樹木自動澆水裝置」。（取材自極目新聞）

內蒙14歲農村少年發明「澆水神器」 奪德國國際展金獎

2026-02-18 01:23
濟南上新街小學廣場的巨型鰲魚，意外被大風吹走。(取材自新民晚報)

懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋

2026-02-22 06:30
香港壹傳媒創辦人黎智英因違反國安法被判20年徒刑，他的女兒黎采公開致函在美國成長、代表中國出征冬奧的滑雪名將谷愛凌，盼她發揮對北京的影響力，促成中共放人。(路透資料照片)

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

2026-02-22 19:12
崇禎火炮。（取材自新京報）

考古新發現 北京箭扣長城首次出土崇禎5年火炮

2026-02-19 01:10
貝加爾湖檔案照。（美聯社）

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

2026-02-20 08:46
8歲小姨給侄女發紅包。（取材自都市快報橙柿互動／受訪者供圖）

重慶8歲女給晚輩發紅包 十幾個侄子侄女 最大快20歲

2026-02-20 07:30

超人氣

更多 >
賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃

賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃
年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元

年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元
道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延
毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂

毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂
暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」 全市2019年來首停課

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」 全市2019年來首停課