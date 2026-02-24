「文物是老虎的屁股摸不得」 景區保安土味方言笑翻遊客

鄧剛在提醒遊客文明旅遊。(取材自新華網)

春節 期間，重慶大足石刻景區一段保安用方言提醒遊客文明參觀的視頻在網路上廣泛傳播。畫面中，一名中年保安手持喇叭，以重慶方言幽默喊話，提醒遊客勿觸摸石刻文物，詼諧生動的語氣引發不少遊客會心一笑，也讓他在網路上迅速走紅。

據極目新聞報導，視頻中該名保安以方言說道：「不管你是男客、女客、看客、香客、過客、遊客，來了都是大足石刻的客。俗話說得好，客隨主便，請大家文明參觀，文物是老虎的屁股，摸不得。」並提醒遊客行走石階時注意安全，「堵路不堵心，要做客氣的客，莫當生氣的客」，語句押韻順口，現場氣氛輕鬆而有秩序。相關視頻發布後，網友紛紛留言稱「保安大叔的喊話刻進DNA 了」，也有人表示幽默與文明並存，是景區一道特別的風景。

鄧剛在提醒遊客文明旅遊。(取材自極目新聞)

這名保安名叫鄧剛，今年43歲，為退役軍人，去年5月起在景區從事安保工作。他近日開設抖音 帳號「大足石刻保安鄧剛（客氣哥）」，並表示雖然普通話說得不夠流利，但重慶方言說得「巴適得很」。鄧剛說，自己從小喜歡觀看老版電視劇傻兒師長，對其中台詞印象深刻，此次喊話內容正是從中獲得靈感後自行改編。

鄧剛表示，以往節假日多以普通話提醒遊客不要觸摸石刻文物，但效果並不明顯。春節前景區策劃活動時，他主動提出以幽默方言方式進行提醒，經景區同意後，撰寫並反覆調整喊話內容，再以喇叭向遊客宣導，沒想到獲得熱烈回響，還有遊客主動要求合影。

景區相關負責人表示，過去在圓覺洞等景點，曾有遊客觸摸石刻文物的情況，工作人員多以普通話勸導。此次改以方言提醒後，不僅有效提升文明參觀意識，也促進遊客之間相互提醒與互動。負責人指出，今年春節期間景區遊客數量較去年同期增加，現場秩序整體良好。