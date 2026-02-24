我的頻道

AMD再奪大單 與Meta達1000億美元協議 盤前股價飆

聯邦禁令限縮移民商業駕照 紐約數百司機生計受衝擊

春節被遊客餵撐了？ 哈爾濱300隻東北虎輪流「輕斷食」

中國新聞組／即時報導
園區餵食的東北虎。(取材自黑龍江東北虎林業公眾號)
園區餵食的東北虎。(取材自黑龍江東北虎林業公眾號)

春節假期期間，位於哈爾濱的黑龍江東北虎林園因啟動東北虎「輕斷食」輪休機制引發關注。園區目前生活著300多隻不同年齡的東北虎，面對節日期間高頻投餵壓力，園方安排部分散放園區輪流暫停投餵，以減輕動物進食負擔與健康風險。

據封面新聞報導，園區值班人員表示，「輕斷食」並非全面停止餵食，而是針對散放區實施輪流投餵機制，每天僅有一個園區暫停餵食，當日該園區禁止遊客投餵肉條，其餘園區正常開放。相關安排被形容為給東北虎「輪休」，避免因短時間內頻繁投餵而影響消化與健康。

園區位於黑龍江省哈爾濱市松花江北岸，為國家4A級旅遊景區，集東北虎飼養繁育、科研保護與科普教育於一體。整個遊覽區分為散放區、步行區、萌虎樂園及科普館等，其中散放區約有100多隻東北虎。春節期間，園區日均接待量逾萬人次，成為冬季熱門打卡地。

工作人員介紹，園區提供普通觀光車與「驚險車」兩種遊覽方式，後者設有專門投餵孔洞，供遊客體驗餵食。若當日所屬園區列入「輕斷食」名單，司機與工作人員會引導遊客前往可投餵的園區。此前園區公示顯示，自2月1日至3月31日，下轄多個散放園區將輪流執行「斷食」計畫，並依實際情況適時調整。

有來自四川的遊客表示，2月21日下午前往體驗投餵時，現場遊客眾多，不少人購買肉條餵食，「老虎確實有點吃不動了，撐到活雞只玩不吃」。對於「輕斷食」是否影響遊覽體驗，園區官方直播間回應稱，每天僅暫停一個園區投餵，乘坐驚險車仍會經過多個可餵食區域，因此對整體遊玩安排影響有限。園方並指出，隨著假期接近尾聲，當日客流已較前幾日明顯減少。

園區東北虎吃不動了。（視頻截圖）
園區東北虎吃不動了。（視頻截圖）

