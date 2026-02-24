華為2025年營收破8800億人民幣 再創新高

我的頻道

記者陳湘瑾／即時報導
華為技術有限公司董事長梁華。（取材自封面新聞）
華為技術有限公司董事長梁華24日上午在2026廣東省高質量發展大會上表示，2025年華為公司銷售收入超過人民幣8800億元，鴻蒙生終端設備數突破4,000萬。

對比來看，2024年華為實現銷售收入人民幣8,621億元，2025年華為銷售收入相較2024年微增。

綜合證券時報、鳳凰網科技報導，梁華表示，目前搭載HarmonyOS 5和HarmonyOS 6的終端設備數突破4,000萬，可獲取的原生應用和雲服務超過7.5萬個，在金融、電力、能源、交通、通信等領域也得到廣泛的應用。

他也提到，目前已有43個業界主流大模型基於昇騰預訓練，200多個開源模型適配昇騰生態，推動6,000多個解決方案落地應用。

梁華稱，華為將持續加大研發投入與一體機集群超節點等系列化產品和解決方案，構建以生存為核心的對外開放生態，加強鴻蒙生態建設，突破一定規模，持續投入基礎大模型，包括小藝終端、智能體、智能駕駛、智能體，聚焦重點產業和關鍵產品。

他並在會上提出三點建議，一是持續鞏固數位基礎設施底座，為人工智慧發展建立基礎；二是打造開放開源培養生態，加速釋放人工智慧產業價值；三是共建鴻蒙生態系統，加速邁向好用、愛用的用戶體驗，打通產業鏈底層，帶來更多的技術創新機遇。

華為 人工智慧

