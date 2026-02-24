我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Trader Joe's膺全美最受歡迎超市 贏沃爾瑪、好市多

川普國情咨文演說前 民調不滿意度達60% 演說重點搶先曝光

「用牙線就能遮眼」 皇馬球星辱華 中網友不接受道歉

記者賴錦宏／北京24日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
西班牙皇家馬德里足球員豪森因在個人社交平台發文不慎，近日捲入「辱華」風波。（路透）
西班牙皇家馬德里足球員豪森因在個人社交平台發文不慎，近日捲入「辱華」風波。（路透）

歐洲知名足球俱樂部皇家馬德里球員豪森（Dean Huijsen）日前在社交媒體轉發被指「辱華」的圖片後，引發中國官媒和網友的關切。皇馬隊在官方微博發布道歉聲明，但中國網友不買帳，稱： 「看不到誠意！」

2月22日，皇家馬德里足球俱樂部官方微博發布了豪森的道歉內容，稱此事「純屬無心之過」，豪森表示：「我謹向中國朋友們真誠致歉。此前我不慎轉發一條包含冒犯性內容的帖子，純屬無心之過，對因此造成的困擾表示歉意。」

然而，中國網友對該道歉發文並不買帳，認為這種涉事球員未親自道歉、俱樂部官網無公告及涉事海外平台並未同步發文的方式「看不到誠意」。

此前，豪森在其個人社交媒體上轉發一條多圖動態，該動態的首張截圖下寫著兩條英語評論「就連中國人都會覺得他像中國人」、「用牙線都能擋住他的眼睛」，被認為有明顯的辱華意味，在引發中國輿論普遍不滿後，豪森隨後刪除。

豪森2005年4月出生於荷蘭阿姆斯特丹，西班牙職業足球員，司職中後衛，現效力於西班牙足球甲級聯賽的皇家馬德里足球俱樂部。

世報陪您半世紀

微博

上一則

港女嫁內地男33年來從6%激增至40% 普遍比丈夫稍年長

下一則

巴拿馬公告長和經營權合約無效定讞 海事局已接管港口

延伸閱讀

歐洲足球明星豪森「辱華」皇馬道歉 中國網友不買帳

歐洲足球明星豪森「辱華」皇馬道歉 中國網友不買帳
烏克蘭無人機入俄 大批中國遊客滯留莫斯科機場10小時

烏克蘭無人機入俄 大批中國遊客滯留莫斯科機場10小時
中國春節出境遊火爆 荷蘭梵谷博物館也遭中客「占領」

中國春節出境遊火爆 荷蘭梵谷博物館也遭中客「占領」
西班牙最低工資調漲3% 月薪5萬2900元維持歐盟第7

西班牙最低工資調漲3% 月薪5萬2900元維持歐盟第7

熱門新聞

賈明軒發明的「乾旱地區樹木自動澆水裝置」。（取材自極目新聞）

內蒙14歲農村少年發明「澆水神器」 奪德國國際展金獎

2026-02-18 01:23
濟南上新街小學廣場的巨型鰲魚，意外被大風吹走。(取材自新民晚報)

懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋

2026-02-22 06:30
香港壹傳媒創辦人黎智英因違反國安法被判20年徒刑，他的女兒黎采公開致函在美國成長、代表中國出征冬奧的滑雪名將谷愛凌，盼她發揮對北京的影響力，促成中共放人。(路透資料照片)

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

2026-02-22 19:12
崇禎火炮。（取材自新京報）

考古新發現 北京箭扣長城首次出土崇禎5年火炮

2026-02-19 01:10
貝加爾湖檔案照。（美聯社）

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

2026-02-20 08:46
8歲小姨給侄女發紅包。（取材自都市快報橙柿互動／受訪者供圖）

重慶8歲女給晚輩發紅包 十幾個侄子侄女 最大快20歲

2026-02-20 07:30

超人氣

更多 >
賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃

賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃
年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元

年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元
道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延
毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂

毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂
暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」 全市2019年來首停課

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」 全市2019年來首停課