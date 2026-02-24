荊州站一幕／女下列車打電話 值135萬的900克金飾被載走了

我的頻道

中國新聞組／北京24日電
一名女子在湖北下車接電話將900克金飾遺落在火車上，一小時後找回。（取材自上觀新聞 ）
一名女性旅客日前在湖北荊州站下車接電話時，不慎讓隨身攜帶的行李被列車帶走，其中包含價值約135萬（人民幣，下同）的900克黃金首飾等貴重物品。在鐵路工作人員協助下，僅用一個多小時便完成緊急接力，將遺失行李完好交還給她。

上觀新聞報導，當天11時07分，胡女士（化姓）乘坐D2378次列車停靠荊州站，她下車接電話時未留意發車提示，等反應過來時列車已關門啟動。胡女士立即向荊州站站台工作人員求助，工作人員第一時間與D2378次列車乘務組取得聯繫，乘務組很快在行李架上找到胡女士描述的黑色手提袋，確認袋內裝有金條、金手鏈、金項鏈等金飾等貴重物品。

經溝通協商，胡女士決定由D2378次列車乘務組將行李送至漢口站，自己則乘坐最近一趟D3274次列車前往漢口站取回。12時21分，D2378次列車准時停靠漢口站，列車長楊星小心翼翼捧著裝有金飾的手提袋下車，緊急聯繫站台值班員肖祺協助處置。

由於D2378次列車在漢口站僅停靠五分鍾，肖祺立即啟動失物緊急處置預案，同時通知民警到場見證，自己手持記錄儀全程跟進。隨後，肖祺與列車長逐件核對物品信息，民警全程錄像，共同完成清點、封裝、簽字確認等流程。

得知失主胡女士乘坐的D3274次列車將於12時26分抵達漢口站並停靠12站台，肖祺立即攜帶手提袋快步前往該站台等候。當手提袋被遞到手中，胡女士確認所有物品分毫未少後，激動地向工作人員連連道謝。

