春節尾聲塞車 他堵24小時、她帶鍋上路 甘蔗販就地開賣

中國春節假期結束，許多高速公路都大塞車。（取材自魯中晨報）

中國農曆春節 假期在23日結束，許多人提前一天踏上返程，以為能避開塞車，然而這麼想的「大聰明」並不少，各地高速公路都嚴重堵車，有人在網路上抱怨，「原本12小時的車程，開了快24小時」、「開了7個小時，抬頭一看還有一半的路程」。也有人早有準備，出發前準備好飯菜放在電鍋裡，邊塞車邊吃。還有載滿甘蔗的貨車眼見趕不上市場批發，乾脆在高速公路上直接開賣。

大年初六，中國各地高速公路出現返程高峰。據魯中晨報、錢江晚報報導，要從湖南回杭州的李先生在網路上發文表示，平常10小時的路整整開了15個小時，凌晨3時多才到家。還有網友表示，晚上7時出發，隔天凌晨5時才到家，「每個服務區都堵到懷疑人生」。

也有網友發文表示，從廣西開回東莞花了16.5個小時，「開了7個小時，抬頭一看還有一半的路程」。也有網友說，開了5小時 ，導航顯示還要再開8小時，「真是堵哭了」。

▲ 影片來源：YouTube＠Dashijian-k5h（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）

另據快科技、紅星新聞報導，要從湖南回杭州的曹先生表示，他年前自駕從杭州開到湖南常德老家用了12個小時，回程特意凌晨3時半就從湖南啟程出發了，原以為天黑前能趕到杭州，但直到下午2時多仍堵在湖北境內高速上，要開24個小時了，「我以為自己是大聰明，結果路上聰明人太多」。

曹先生說，汽車後備箱塞滿了丈母娘送的食物，包括五隻宰殺好的雞、臘肉、大白菜、鮮肉和魚肉等，「還好沒帶活雞不然亂套了，擔心雞鴨魚肉臭了，車上已開冷空調」。

在開吧App，也有其他吧友表示5小時開了不到100公里；還有吧友稱出發前看導航顯示13個小時，開了3小時後導航仍顯示需要13小時。

據廣州日報報導，浙江一名黃女士則對長時間堵車有備而來，他們家在出發前燜好的南瓜 板栗香腸燜飯，放在電鍋裡保溫，一路上都能吃到熱呼呼的飯。

春節假期結束，有人在開車返程的路上帶上煮好的煲飯。（取材自魯中晨報）

卡在高速公路上，就算能忍著餓，也難忍口渴。據新浪報導，一輛滿載甘蔗的小貨車，原本計畫趕往批發市場，卻卡在雲南墨江長達幾十公里的車龍中。眼見車陣沒有動靜，許多人紛紛下車活動筋骨，貨車司機也順勢就地賣起甘蔗，以十塊錢一根的價錢，吸引了大批民眾圍上來購買。

中國春節假期結束，許多高速公路都大塞車，有人就地賣起甘蔗。（視頻截圖）

根據央視新聞報導，大年初六當天全中國高速公路車流量超7100萬輛次，成為春節假期流量峰值日。除了公路擁堵之外，全國鐵路客流也持續高位運行，預計發送旅客1793萬人次，計畫加開旅客列車2203列。截至2月22日8時，已累計發售春運 期間火車票3.25億張。