懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋

中國新聞組╱北京22日電
濟南上新街小學廣場的巨型鰲魚，意外被大風吹走。(取材自新民晚報)
濟南上新街小學廣場的巨型鰲魚，意外被大風吹走。(取材自新民晚報)

今年春節假期，一條長21米、高7米的巨型鰲魚在濟南上新街小學廣場展出，憑藉雄健的造型和「獨占鰲頭」的美好寓意，迅速成為當地的新晉網紅打卡點；沒想到近日鰲魚因大風意外「飛走」，現場工作人員嘗試追回，最終未能成功。

新民晚報報導，現場目擊者李先生表示，事發時風力較大，疑似鰲魚固定不牢被風吹走，用現場保安的話說就是「嘣」一下，「嗖」就飛出去了。負責該鰲魚的工作室還發文，「懸賞10000，找找我家鰲魚」，該工作室還表示：「我們是真的著急」。

據原定計畫，這個鰲魚活動持續至2月23日（大年初七），每天表演四場，每場約20分鐘。

鰲魚被大風吹走的相關視頻在社交媒體傳播後，引發網友熱議，有網友遺憾還沒來得及打卡，調侃「鰲魚還回家吃飯嗎？」也有網友覺得這一幕頗具畫面感，稱其頗有「金鱗豈是池中物，一遇風雲便化龍」的磅礴氣勢。

據報導，此次亮相上新街的巨型空飄鰲魚長21米、高7米、寬6.5米。帶著丙午馬年「步步高升，前程似錦」的新春美好祝願，有雄健的造型和「獨占鰲頭」的美好寓意，迅速吸引大批市民遊客前來觀賞打卡。

濟南上新街小學廣場的巨型鰲魚，意外被大風吹走。(取材自新民晚報)
濟南上新街小學廣場的巨型鰲魚，意外被大風吹走。(取材自新民晚報)

春晚表演好評催化…港股馬年交易首日 AI機器人逆風飛翔

Cedarlane Academy 韓中雙語迎春慶馬年

廣東公司「懸賞60萬尋狗」被熱議 負責人：一定會兌現

舊金山警局盼破2001年命案 加碼懸賞2.5萬追查兇嫌

退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款

谷愛凌的父親 是誰？

紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險

她教一招「去除皂垢」只需用這2材料 浴缸清潔溜溜

冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我

