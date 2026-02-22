懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋

濟南上新街小學廣場的巨型鰲魚，意外被大風吹走。(取材自新民晚報)

今年春節 假期，一條長21米、高7米的巨型鰲魚在濟南上新街小學廣場展出，憑藉雄健的造型和「獨占鰲頭」的美好寓意，迅速成為當地的新晉網紅打卡點；沒想到近日鰲魚因大風意外「飛走」，現場工作人員嘗試追回，最終未能成功。

新民晚報報導，現場目擊者李先生表示，事發時風力較大，疑似鰲魚固定不牢被風吹走，用現場保安的話說就是「嘣」一下，「嗖」就飛出去了。負責該鰲魚的工作室還發文，「懸賞10000，找找我家鰲魚」，該工作室還表示：「我們是真的著急」。

據原定計畫，這個鰲魚活動持續至2月23日（大年初七），每天表演四場，每場約20分鐘。

鰲魚被大風吹走的相關視頻在社交媒體傳播後，引發網友熱議，有網友遺憾還沒來得及打卡，調侃「鰲魚還回家吃飯嗎？」也有網友覺得這一幕頗具畫面感，稱其頗有「金鱗豈是池中物，一遇風雲便化龍」的磅礴氣勢。