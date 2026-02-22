我的頻道

川普關稅政策被打臉 白宮重申廢小額包裹免稅

老高醜聞連環爆 離婚＋拘留、追罰4.15億…報平安稱「惡意捏造」

初五迎財神 網路掀打卡財政部、AI合照「神仙抱抱」

中國新聞組╱北京22日電
大年初五一早，「迎財神」三個字便穩穩掛在微博熱搜榜首，有人曬出剛出鍋的餃子，有人轉發錦鯉表情包，還有人在評論區整齊列隊：「財神到我家」；今年的迎財神，傳統歸傳統，但玩法越來越「賽博」，許多民眾紛紛在財政部門口打卡迎財神，還有不少網友配上財政部所在地的照片，發布動態為新的一年祈福。

中新網報導，初五是財神爺生日，這一天，人們焚香禱告，祈願新的一年財源廣進、八方來財，除了傳統迎財神習俗，今年出現了一股「賽博」風潮，在網路上掀起各種迎財神玩法，甚至帶火了一個意想不到的打卡地——財政部。

三里河現場看到，財政部門口一些民眾正在打卡迎財神，因為這裡是國家的「錢袋子」，管著真金白銀的流向。

早在2024年正月初五，財政部發了一則動畫短視頻，邀網友「打卡財政部，傳遞財祝福」，結果百萬網友蜂擁而至，把官方帳號當成許願樹，評論區秒變許願池。

如今，「賽博」迎財神早已遍地開花，AI更為其添了一份新意。百度智能雲和峨眉山文旅聯手，把財神趙公明請到雲端。這位「數字財神」身騎黑虎、手執金鞭，能語音聊天、文字互動，還能一鍵生成訂製祝福視頻。

美圖秀秀推出「神仙抱抱」AI合照功能，上傳照片，就能隨機生成與財神擁抱的合照。豆包App更直接，輸入關鍵詞，AI快速生成財神爺跳舞的視頻，發到家族群，瞬間刷屏。科技把傳統民俗收納進手機屏幕，融入年輕人的社交圈。

據報導，線下也沒閒著。在哈爾濱哈東萬達廣場，三台身著財神服飾的智能機器人跳著「來財舞」巡遊，孩子們追著跑，大人忙著拍照，這場景既傳統又賽博。而無論傳統，還是賽博，迎財神的熱鬧背後，是人們對生活的盼頭。

財政部 AI 百度

超越北美 2026中國電影總票房破70億 暫列全球第一

央視揭祕：福建艦電磁彈射 採用超級電容儲能技術 充電時間短

