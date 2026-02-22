我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普關稅政策被打臉 白宮重申廢小額包裹免稅

老高醜聞連環爆 離婚＋拘留、追罰4.15億…報平安稱「惡意捏造」

春節4天盈利33.9萬全分員工 四川火鍋店老闆霸氣

中國新聞組╱北京22日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
四川遂寧七里川火鍋店老闆把春節前四天賺的33.9萬全部分給員工。(取材自封面新聞)
四川遂寧七里川火鍋店老闆把春節前四天賺的33.9萬全部分給員工。(取材自封面新聞)

「33.9萬元盈利，分給六家門店140多名員工。店長中最多的分了1萬4860元，服務員中最多的分了4865元，分得最少的一名保潔也有1447元。」四川遂寧七里川火鍋店老闆黃厚明表示，這是2026年春節員工特別福利——把除夕、初一、初二、初三四天盈利全部分給員工。

紅星新聞報導，這是該火鍋店連續第四年的員工福利模式。與去年春節把除夕、初一、初二的盈利分給員工相比，今年多了一天的盈利；另有不同的是，去年春節八家門店三天共盈利53.2萬元，今年六家門店四天盈利33.9萬元。

黃厚明說，過去一年火鍋店生意不好做，關停了兩家門店，但這個春節福利仍要堅持，「初衷是給大家一點補償。」黃厚明指出，今年春節除夕、初一、初二、初三的營業額為100萬6434元，除去成本後盈利33萬8799元，為了方便分配，自己補齊到了33.9萬元。

黃厚明表示，自己創業之前做過四年火鍋店服務員、傳菜員，又幹了兩年學徒，知道一線員工的辛苦，「春節期間大家無法與家人團聚，也更忙更累，因此有了這個分錢的想法」。

據報導，黃厚明2008年最初創業時，是在四川安岳縣的一個小鎮上開火鍋店，只請了兩名員工，自己既當老闆也當廚師。生意慢慢做起來後，他希望自己能盡量增加一些員工的收入。但今年春節，他被員工「趕回了家」，除夕和初一，終於與家人團聚。但他初二回到店裡，又馬上開始幫忙打雜。他說這些天員工太辛苦了，平均每天100多桌，每個店只有20多名員工，一直處於高強度工作狀態。

店內員工陳燕表示，七里川火鍋給員工開的待遇在同行業中算比較高的，該有的福利都有，還有「孝順金」，「老闆大方，公司員工比較穩定，老員工較多。」

談及員工的福利改進，黃厚明說，他爭取今年讓門店員工實現一周雙休制。他的底料廠員工都是一周雙休，但火鍋門店一貫都是一個月休四、五天，他希望今年能「想辦法解決這個問題」。

世報陪您半世紀

春節

上一則

央視：日本建導彈群島「嚇阻」中方 傅聰：沒資格要求入常

下一則

德總理拉華防衛美關稅 訪中尋求建立「戰略夥伴關係」

延伸閱讀

雇主入獄失聯 武漢月嫂無償帶娃5年 「總會有人來接」

雇主入獄失聯 武漢月嫂無償帶娃5年 「總會有人來接」
廣東家族「五代同堂」60多人 連4年祠堂前拍春節全家福

廣東家族「五代同堂」60多人 連4年祠堂前拍春節全家福
「博物館裡過大年」 民眾遊西夏陵體驗沉浸式穿越

「博物館裡過大年」 民眾遊西夏陵體驗沉浸式穿越
菲爾德小學春節夜市 孩子當攤主真實情境練中文

菲爾德小學春節夜市 孩子當攤主真實情境練中文

熱門新聞

賈明軒發明的「乾旱地區樹木自動澆水裝置」。（取材自極目新聞）

內蒙14歲農村少年發明「澆水神器」 奪德國國際展金獎

2026-02-18 01:23
崇禎火炮。（取材自新京報）

考古新發現 北京箭扣長城首次出土崇禎5年火炮

2026-02-19 01:10
貝加爾湖檔案照。（美聯社）

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

2026-02-20 08:46
中國近年來發現越來越多大型乃至超大型金礦。圖為AI合成示意圖。（取自百度）

中國近年為何發現越來越大的金礦？

2026-02-14 12:03
8歲小姨給侄女發紅包。（取材自都市快報橙柿互動／受訪者供圖）

重慶8歲女給晚輩發紅包 十幾個侄子侄女 最大快20歲

2026-02-20 07:30
圖為中國上海購物區。(路透)

中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大

2026-02-14 08:50

超人氣

更多 >
退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款

退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款
最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高

最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高
谷愛凌的父親 是誰？

谷愛凌的父親 是誰？
紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險

紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險
冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我

冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我