春節4天盈利33.9萬全分員工 四川火鍋店老闆霸氣

四川遂寧七里川火鍋店老闆把春節前四天賺的33.9萬全部分給員工。(取材自封面新聞)

「33.9萬元盈利，分給六家門店140多名員工。店長中最多的分了1萬4860元，服務員中最多的分了4865元，分得最少的一名保潔也有1447元。」四川遂寧七里川火鍋店老闆黃厚明表示，這是2026年春節 員工特別福利——把除夕、初一、初二、初三四天盈利全部分給員工。

紅星新聞報導，這是該火鍋店連續第四年的員工福利模式。與去年春節把除夕、初一、初二的盈利分給員工相比，今年多了一天的盈利；另有不同的是，去年春節八家門店三天共盈利53.2萬元，今年六家門店四天盈利33.9萬元。

黃厚明說，過去一年火鍋店生意不好做，關停了兩家門店，但這個春節福利仍要堅持，「初衷是給大家一點補償。」黃厚明指出，今年春節除夕、初一、初二、初三的營業額為100萬6434元，除去成本後盈利33萬8799元，為了方便分配，自己補齊到了33.9萬元。

黃厚明表示，自己創業之前做過四年火鍋店服務員、傳菜員，又幹了兩年學徒，知道一線員工的辛苦，「春節期間大家無法與家人團聚，也更忙更累，因此有了這個分錢的想法」。

據報導，黃厚明2008年最初創業時，是在四川安岳縣的一個小鎮上開火鍋店，只請了兩名員工，自己既當老闆也當廚師。生意慢慢做起來後，他希望自己能盡量增加一些員工的收入。但今年春節，他被員工「趕回了家」，除夕和初一，終於與家人團聚。但他初二回到店裡，又馬上開始幫忙打雜。他說這些天員工太辛苦了，平均每天100多桌，每個店只有20多名員工，一直處於高強度工作狀態。

店內員工陳燕表示，七里川火鍋給員工開的待遇在同行業中算比較高的，該有的福利都有，還有「孝順金」，「老闆大方，公司員工比較穩定，老員工較多。」

談及員工的福利改進，黃厚明說，他爭取今年讓門店員工實現一周雙休制。他的底料廠員工都是一周雙休，但火鍋門店一貫都是一個月休四、五天，他希望今年能「想辦法解決這個問題」。