我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／劉美賢第2金入手 頭髮染一圈又一圈是「想要變成樹」

「15天內」先小打、再升級？WSJ：川普評估對伊朗有限度軍事打擊

「扛樓1年掙35萬」暴紅 長沙小伙：不想做一輩子 想買房

中國新聞組／北京20日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
工作中的小葉。（取材自封面新聞）
工作中的小葉。（取材自封面新聞）

2004年出生的湖南郴州小伙「扛樓工小葉」葉龍康，在長沙從事扛樓工，2025年2月開始記錄日常扛樓生活的他，在1年時間收獲了逾80萬粉絲。他因「一年掙35萬」火爆全網，引發網友關註和評論；有人稱讚他「靠勞動吃飯，值得尊敬」，也有人質疑他「靠賣慘走紅」。

▲ 影片來源：youtube平台＠封面新闻（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

封面新聞報導，「扛樓工小葉」真名叫葉龍康，在長沙從事扛樓工作已有一年時間。扛樓，就是在無電梯的老舊小區、裝修工地，靠人力將河沙、水泥、瓷磚等建築重物徒手搬運上樓。

扛樓一段時間後，小葉用自己攢的錢付了一台車的首付。之所以要買車，小葉表示，是為了回老家陪爺爺更方便。同時，他和四、五個朋友在長沙扛樓，經常需要在整個長沙市奔波，有一台寬敞一些的車輛，對他們的工作更加方便。

據報導，針對「賣慘」質疑，小葉明確表示：「從未覺得自己在賣慘，也不想靠同情博取關註，只是把普通人最真實的生活狀態呈現出來。」

小葉說，自己出身普通，靠一雙手踏實掙錢。累是常態、難是日常，但從未想過躺平，也不抱怨出身與環境，只想踏踏實實往前走，「去年總收入35萬元，其中15萬元來自扛樓體力勞動，20萬元來自互聯網相關收入」。

面對網路議論，他心態坦然：「閑話終日有，不聽自然無。別人怎麽說是別人的事，我怎麽走是我自己的事。」

報導指出，小葉坦言，走紅之後，生活也更充實。談及未來，他給出了自己的規畫：「不想一輩子扛樓，我想自己做點生意，在長沙買個（套）房子」、「想把我爺爺接過去住，帶爺爺看一看大城市的風光」。

小葉正在給爺爺倒酒。（取材自封面新聞）
小葉正在給爺爺倒酒。（取材自封面新聞）

世報陪您半世紀

上一則

被打岔氣仍KO日本選手 涼山彜族小伙奪踢拳世界金腰帶

下一則

鹹田灣又淪陷 春節擠進450帳篷 遊客非法生火、遍地垃圾

延伸閱讀

「赤馬年」春節憾事頻傳 湖南6消防員救火後墜崖身亡

「赤馬年」春節憾事頻傳 湖南6消防員救火後墜崖身亡
簡靜惠的兒子管吃又管動 叛逆老人不想聽

簡靜惠的兒子管吃又管動 叛逆老人不想聽
安徽農村小伙網戀埃及姑娘 3萬彩禮+3萬首飾娶回家

安徽農村小伙網戀埃及姑娘 3萬彩禮+3萬首飾娶回家
冰面開裂…北京老夫婦墜湖 35歲小伙出手相救結果曝

冰面開裂…北京老夫婦墜湖 35歲小伙出手相救結果曝

熱門新聞

賈明軒發明的「乾旱地區樹木自動澆水裝置」。（取材自極目新聞）

內蒙14歲農村少年發明「澆水神器」 奪德國國際展金獎

2026-02-18 01:23
圖為中國上海購物區。(路透)

中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大

2026-02-14 08:50
中國近年來發現越來越多大型乃至超大型金礦。圖為AI合成示意圖。（取自百度）

中國近年為何發現越來越大的金礦？

2026-02-14 12:03
加州橘郡監獄。圖為示意圖，非文中報導人物。（路透）

美監獄=英語速成班？中國小留學生關半年連翻譯都免了

2026-02-14 09:30
美團13日晚間發布獲利預警，公司預估2025年將由盈轉虧，全年虧損約人民幣233億元至243億元。（新華社）

美團獲利預警：2025年由盈轉虧上千億元

2026-02-13 09:30
王女士搭乘大貨車返鄉。（視頻截圖）

從上海回鄭州…女子打順風車打到大貨車 兩人關係曝光

2026-02-13 07:30

超人氣

更多 >
冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌

冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌
80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…

80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…
美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境

美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境
冬奧／不希望璃來受傷 日本花滑雙人揭 「木原運送」真相

冬奧／不希望璃來受傷 日本花滑雙人揭 「木原運送」真相
持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕

持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕