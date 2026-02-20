「扛樓1年掙35萬」暴紅 長沙小伙：不想做一輩子 想買房

工作中的小葉。（取材自封面新聞）

2004年出生的湖南郴州小伙「扛樓工小葉」葉龍康，在長沙從事扛樓工，2025年2月開始記錄日常扛樓生活的他，在1年時間收獲了逾80萬粉絲。他因「一年掙35萬」火爆全網，引發網友關註和評論；有人稱讚他「靠勞動吃飯，值得尊敬」，也有人質疑他「靠賣慘走紅」。

▲ 影片來源：youtube平台＠封面新闻（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

封面新聞報導，「扛樓工小葉」真名叫葉龍康，在長沙從事扛樓工作已有一年時間。扛樓，就是在無電梯的老舊小區、裝修工地，靠人力將河沙、水泥、瓷磚等建築重物徒手搬運上樓。

扛樓一段時間後，小葉用自己攢的錢付了一台車的首付。之所以要買車，小葉表示，是為了回老家陪爺爺更方便。同時，他和四、五個朋友在長沙扛樓，經常需要在整個長沙市奔波，有一台寬敞一些的車輛，對他們的工作更加方便。

據報導，針對「賣慘」質疑，小葉明確表示：「從未覺得自己在賣慘，也不想靠同情博取關註，只是把普通人最真實的生活狀態呈現出來。」

小葉說，自己出身普通，靠一雙手踏實掙錢。累是常態、難是日常，但從未想過躺平，也不抱怨出身與環境，只想踏踏實實往前走，「去年總收入35萬元，其中15萬元來自扛樓體力勞動，20萬元來自互聯網相關收入」。

面對網路議論，他心態坦然：「閑話終日有，不聽自然無。別人怎麽說是別人的事，我怎麽走是我自己的事。」