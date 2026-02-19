不再追求穩定向上 中國年輕人對「好工作」有新標準

我的頻道

中央社即時報導
報導稱，中國年輕人想找的並不是一份「好工作」，而只是一份各方面都很平均的「正常工作」。圖為2026屆上海高校畢業生校園招聘會在上海交通大學舉行。(新華社)
2026年中國年輕人對「好工作」有了新的標準，在就業環境越趨嚴峻的情況下，中國年輕人不再追求體面、穩定、向上的工作，職業需求回歸基本的安全與生存，嚮往一份「正常工作」，但如今連找到正常工作都不容易。

陸媒三聯生活周刊報導，2025年中國就業環境越發嚴峻，加班情況頻繁，有人1個月休息不到1天，有人經常「996」（每天早上9時上班，晚上9時下班，每週上班6天），就連人人嚮往的公務員也經常加班到晚上11時；還有在龍頭級網路公司工作的員工剛休完產假就連續出差，甚至沒時間看孩子。儘管把時間奉獻給工作，年底分到的獎金卻不如預期。

如今，中國對工作價值的判斷標準正悄悄發生改變。資深職業規劃師路陽（化名）發現，「Z世代」年輕人對工作的期待相較「80後」、「90後」（1980、1990年代出生），更加重視個人能力成長，不太相信與組織相關的發展願景；不一定關心大公司、大平台的名聲，卻非常在意薪酬公平；比起領導的魄力和創新力，更期待在職場中獲得尊重，期待健康積極的工作環境。

2025年12月底智聯招聘發布的「2025中國年度最佳雇主評選報告」中，大學生對好工作的定義占比最高的幾項是薪酬福利保障、職業成長發展和雇傭關係的穩定性，報告認為，如今年輕人的職場需求回歸到最基本的「安全與生存」。

當基本的安全與生存需求得不到滿足時，離職甚至徹底退出工作環境，也成為年輕人的選擇之一。在中國社群媒體上，「工作」很多時候成為「無意義」的代名詞，躺平、等退休成了年輕人對職場生涯的最終期待。

報導引述雲南大學社會學系副教授袁長庚指出，「當代中國正在經歷一場工作危機」，體現在「工作和生活、人生之間的關聯出現了問題」。

在工作中寄託意義，是人的基本需求。從2000年到2020年，代表了創新精神的世界500強外企、新興網路公司和中小型創業公司，都曾被視為「好工作」提供者的代表，其中很重要的原因就是激發了人在工作中自我實現的需求。

但當經濟形勢發生變化、行業發生震盪時，年輕人又遭遇複雜的職場環境，對自我意義的追求就會被嚴重挫傷。中國年輕人意識到，找份賺錢的工作固然是求職的起點，但同樣重視價值觀的匹配、薪資公平、工作環境的友好，還有被認可、接納和關心的感覺。

中國年輕人想找的並不是一份「好工作」，而只是一份各方面都很平均的「正常工作」。不用連續加班、薪資正常發放、有合理的年假病假並且不會不准假、同事間相處健康、公司提供新人學習機會等。

袁長庚指出 ，所謂「正常」，並不是低要求，而是拒絕異常狀態的合理化，「只可惜，在我們生活的當下，這樣的工作太稀缺了」。

社群媒體 退休

全家像穿越了 愈來愈多中國人「博物館裡過大年」

