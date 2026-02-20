1台要價63萬人民幣 「春晚同款」機器人被搶購一空

宇樹機器人在馬年央視春晚中表演「武BOT」，機器人演示了翻筋斗、舞棍、跑跳空翻、舞劍等武術高難度特技動作。（央視截圖）

在央視2026年春晚舞台上，宇樹科技作為春晚機器人合作夥伴第三次登台亮相，演示了翻筋斗、舞棍、跑跳空翻、舞劍等武術高難度特技動作。中國官媒評論「機器人進化太快」，而中國網友則評論「機器人太多，人味兒少了」。

在除夕當晚10時，有平台上架了包括「春晚同款」機器人在內的多款機器人。在活動上線幾分鐘內，包括魔法原子、宇樹科技、松延動力等品牌的機器人即被搶購一空。其中，兩台價值近63萬元人民幣（約9183美元）的GALBOT通用機器人G1，同樣瞬間被搶購一空。

據財聯社，表演結束後，宇樹科技創始人王興興 表示，此次參演的G1與H2人形機器人 ，其核心亮點在於全自主集群控制技術的首次亮相，實現全球第一次集群快速跑位。數十台機器人在舞台上毋須外部定位輔助，完全依靠機載傳感器實時感知環境、自主規畫路徑、動態調整隊形，並能在跑偏或受干擾後全自動恢復，實現了從快速跑位、對招到動作執行的全程全自主協同。

王興興預計，今年全世界人形機器人的出貨量至少達到幾萬台，宇樹科技的目標出貨量在1至2萬台左右。但他也指出，受限於具身智能大腦等技術瓶頸，人形機器人還處於應用早期。

他表示，目前的具身智能大腦還不夠通用，仍需針對具體場景進行專門的編程。但對於普通家庭而言，每家每戶的具體條件千差萬別，不可能為每個家庭單獨寫一套程式。因此，距離人形機器人在大眾市場的大規模應用，仍然相對早期。

另據網媒香港 01，數據顯示，春晚開播僅兩小時，京東平台上與機械人相關的搜索量環比增長超過300%，客服問詢量增長460%，訂單量更飆升150%，新增訂單覆蓋逾百座城市，從一線城市到縣域均有分布。社交平台上，網友更讚「機械人進步太快了」、「希望每年都來」，還有人感嘆：「去年還只會轉手絹，今年已經會後空翻，太震驚了！」