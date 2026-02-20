春晚「AI+機器人」秀功夫視頻瘋傳 中網評論：西方慌了

我的頻道

中國新聞組／北京20日電
在央視春晚小品「奶奶的最愛」中，松延動力展示的多款機械人成為全場焦點。其中最引人注目的，莫過於與演員蔡明（左）容貌神似的仿生人形機械人（右）。（取材自微博）
在央視春晚小品「奶奶的最愛」中，松延動力展示的多款機械人成為全場焦點。其中最引人注目的，莫過於與演員蔡明（左）容貌神似的仿生人形機械人（右）。（取材自微博）

中國中央電視台播出的2026年春節聯歡晚會上，人形機器人表演連續空翻、側踢等超高難度動作表演節目視頻近日在海外火爆出圈。不少外國網民看到視頻後一度難以置信，直到多次詢問各種AI（人工智能）模型確認視頻內容就是春晚使用的AI科技，紛紛留言表示驚嘆；路透報導稱，稱這段視頻展示了中國主導人形機器人和未來製造業的雄心。有評論稱，春晚AI展示已讓西方世界感受到了前所未有的壓力與恐慌。

據環球時報報導，這是這兩天海外社交媒體上，這段被反覆轉發的爆款中國視頻下，各國網民使用頻次最高的一句評論是「@grok 這個視頻是真的嗎？」，「這是AI嗎？」，馬斯克的AI聊天機器人只能無數遍的回答網民：「是的，這是真的；沒錯，是AI，這是2月16日中國中央電視台播出的2026年春節聯歡晚會上，人形機器人表演的節目。各大媒體均已證實此事」。

在得到@grok肯定的答案後，看著屏幕上的中國機器人已經能夠穩定可靠的實現連續空翻、側踢等超高難度動作 ，「瘋狂、難以置信」等形容詞在評論區刷屏，讓這段中國春晚「武bot」節目的視頻迅速破圈，閱讀量幾百萬的熱帖層出不窮，成為現在海外社交平台上最熱門的話題之一。

▲ 影片來源：YouTube＠CCTVGala（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

其中，引發最廣泛評論的，就是對比中國機器人在2025年、2026年兩年春晚上表現的視頻，短短一年時間內中國機器人水平的進步，給看過視頻的外國網民三觀造成了巨大的衝擊，讓一向抗拒正面報導春晚的西方媒體也不得不以略帶驚嘆語氣地加入傳播。

CNN報導稱，一群人形機器人與年輕功夫藝術家合作，在2026年春節聯歡晚會上獻上一場驚心動魄的武術表演，機器人與人類大師們執行了一系列令人印象深刻的編排特技和同步動作。路透稱，中國收視率最高的電視節目展示了該國的前沿產業政策，以及北京主導人形機器人和未來製造業的雄心。

本屆春晚舞台上亮相的宇樹、松岩動力、銀河通用、魔法原子的機器人軍團背後是AI。在海外AI還在「落地乏力」的發展困境中徘徊、講故事時，中國AI已經在智能硬件、機器人的實體產業中落地。

觀察者網引述公眾號「躺平學教授美第奇」指出，今年央視春晚不是機器人就是AI，沒想到沒有人味的春晚竟然讓外網破了防。宇樹科技的機器人與河南塔溝武校學員們同台獻上武術表演的實力展示，通過屏幕讓西方世界感受到了前所未有的壓力甚至恐懼：如果給這些機器人披上裝甲、裝上傳感器、接入武器系統，傳統戰爭形態將被徹底顛覆，也是一個完整的技術生態、產業鏈條和商業模式正在快速成熟的信號。

馬年央視春晚運用大量AI生成視頻的技術。（取材自環球時報）
馬年央視春晚運用大量AI生成視頻的技術。（取材自環球時報）

馬年央視春晚運用大量AI生成視頻的技術。（取材自環球時報）
馬年央視春晚運用大量AI生成視頻的技術。（取材自環球時報）

