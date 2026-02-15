可以手撕的黃金甘蔗1根賣87元人民幣太貴？網掀兩派論戰

水果店門口正在販售的不同種類甘蔗 。（取材自越牛新聞）

一位紹興浙江市民近日在社交媒體上發布視頻稱，自己在百果園購買一根黃金甘蔗，結算時被價格「刺」了一刀，「11斤的甘蔗，付完87元（人民幣，下同）才反應過來，心疼得不行。」而發票標榜「隨心退」，事後想退款卻遭拒。不少市民留言稱有過類似經歷，但也有部分市民對此表示「黃金甘蔗本來就貴」。

越牛新聞報導，在涉事門店門口並排擺放著三捆甘蔗，右邊是市民最熟悉的青皮甘蔗按根售賣，18元一根，中間是紫皮甘蔗，色澤深紅，標價15元一根，最左邊那一捆，蔗皮呈淡金黃色，表皮光滑透亮。

「可以買黃金手撕甘蔗，它最好吃好咬，果肉嫩，皮薄到可以手撕。」店員拿起一根淡金黃色甘蔗介紹起來，售價是7.98元/斤，一根大概7到8斤，整根售價60元左右，部分粗壯的會到80元以上。與店內售賣的青皮、紫皮甘蔗論根售賣的方式不同，黃金甘蔗則是按斤售賣。

網友曬出「黃金甘蔗」果肉，色澤金黃。（取材自越牛新聞）

店員也就近日的「高價退款」風波作出回應，「那位顧客購買時，我們明確告知了價格，還現場手撕給他看了果肉。」該店員解釋，「他可能以為跟普通的青皮甘蔗一個價，買完發現貴了，心裡有落差。」她表示，目前門店已為當事人辦理退款，此事已妥善解決。

在當事人視頻的評論區以及社交媒體上，不少市民留言稱有過類似經歷。」一位市民留言，則道出了許多網友的心聲：「甘蔗在我印象裡就是路邊攤10塊錢一根的東西，突然變成7.98元一斤，一根七、八十，心理那道坎過不去。」也有部分市民對此表示理解：「黃金甘蔗本來就貴，店裡標價清清楚楚，明碼標價不算刺客。」

記者前往涉事門市了解狀況。（取材自越牛新聞）

同樣是甘蔗，為何「黃金甘蔗」這麼貴？到底貴在哪？黃金甘蔗的走紅，靠的不是包裝，是實打實的「天賦」。皮薄脆到徒手就能掰斷，蔗肉軟綿、汁水清甜，不塞牙、不費勁，老人小孩都能輕鬆啃。正是這種「手撕即食」的便利感，讓它從田頭開始就被打上了「精品水果」的標簽。

一根甘蔗87元，商家說「明碼標價」，消費者說「被刺了一刀」，這場爭議的癥結究竟在哪？

盒裝售賣的黃金手撕甘蔗 。（取材自越牛新聞）

「這不是價格合不合規的問題，是價格有沒有超出消費者心理預期的問題。」長期關注消費維權領域的紹興市消保委相關工作人員在接受采訪時表示，近年來，類似「水果刺客」、「糕點刺客」的投訴並不少見，背後的共性在於：商家標明了價格，消費者卻沒看明白價格。