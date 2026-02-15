江西夫妻開小炒店 8年還清百萬債 挺直腰桿回家過年

我的頻道

中國新聞組／北京15日電
夫妻開小炒店八年還清債務，今年「挺直腰桿」回老家過年。（取材自紅星新聞）
夫妻開小炒店八年還清債務，今年「挺直腰桿」回老家過年。（取材自紅星新聞）

江西一對夫妻因為做生意虧本以及給女兒治病積欠百萬（人民幣，下同）債務，轉到杭州錢塘區開設一家名為「湘贛小廚」的飯店，每天工作約15個小時，八年來幾乎全年無休，一年365天裡有360天圍著灶台。今年這個春節，他們終於還清欠下的龐大債務，還說這回能「挺直腰桿」回鄉過年了。

紅星新聞綜合媒體報導，袁大姐和彭大哥夫妻當年因為做生意虧本，加上為了給患腦癱的女兒治病，倆背負百萬巨債來到杭州，幾乎全年無休，如今他們終於還清欠款卸下重擔。

袁大姐與丈夫有三個女兒，其中最小的女兒已經23歲了。2003年，小女兒家家（化名）六個月大時早產，因分娩時難產缺氧，半歲時仍無法抬頭去醫院檢查才確診腦癱，此後便開始了漫長的求醫路。

袁大姐、彭大哥夫妻倆在店裡忙碌。（取材自紅星新聞）
袁大姐、彭大哥夫妻倆在店裡忙碌。（取材自紅星新聞）

袁大姐和丈夫因投資失敗背上了五、六十萬的債務，此前為了治療女兒已經借了近50萬。為盡快還債，夫妻倆離開家鄉，遠赴杭州開了一家主打江西小炒的外賣店，日復一日在店裡忙碌。夫妻二人每天清晨9時到店，10時開張，緊接著就忙著備菜、接單、炒菜、打包，常常忙到深夜12時、1時。

「營業額日均約2000元，扣除成本，日利潤六、七百元。這些錢，絕大部分都用於還債。」袁大姐表示，為了節省開支，店裡沒請幫手，春節也不返鄉，怕被催債，也怕耽誤生意，「起初那幾年天天在店裡，一年365天，有360天都在營業。」

即便生意忙碌，夫妻倆從未放下對女兒的照料。家家自小被帶到店裡，父母忙碌時，她便在角落安靜看手機。父親每天環抱著她練習走路，這一抱就是23年。

夫妻倆擺下團圓飯致謝老顧客。（取材自紅星新聞）
夫妻倆擺下團圓飯致謝老顧客。（取材自紅星新聞）

袁大姐說，「八年來我們都不敢休息，也不敢回家過年，因為欠了好多債沒有錢還心裡也過意不去，就在杭州拚命地幹。（今年）我們把債還完了，身上的那座山也卸下來了。」她還說，「錢還完了，挺直腰桿回去過年。」

債務清零的這個春節，袁大姐一家踏上了返鄉的旅程，回到家鄉後她用手機拍下了照片，照片裡她和丈夫，還有女兒都笑得很燦爛。

