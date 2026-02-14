比其他奶茶便宜…蜜雪冰城墨西哥首店開業 民眾排隊數小時

蜜雪冰城墨西哥首店開業，民眾排隊數小時購買。（取材自極目新聞）

中國知名冰飲集團蜜雪冰城 （MIXUE）繼2025年12月進軍美國洛杉磯、紐約引發排隊人潮後，近日又於當地時間2月12日在墨西哥 城舉行其墨西哥首店的開業儀式，由於其主打的奶茶和檸檬水價格比當地其他品牌要低，又吸引許多當地民眾前往排隊購買並打卡拍照。

據極目新聞報導，蜜雪冰城墨西哥首店在該國首都墨西哥城的憲法廣場開業，多名在墨西哥生活的華人 表示，他們在開業首日去了蜜雪打卡品嘗，飲品跟中國國內的味道基本一樣，性價比在當地非常高，有很多人來買。

在墨西哥生活多年的華人金女士說，她之前就看到了蜜雪冰城墨西哥店要開業的消息。12日下午6點，她前往店鋪排隊，當時現場大概有50人在排隊，有的人已經排隊了幾個小時。

「我買了一杯20比索（約合人民幣8元）的檸檬水，口感味道和中國差不多，在這裡能吃到中國的東西實在太美妙了，而且還不貴」，金女士說，比起當地奶茶，蜜雪冰城的奶茶便宜許多，也更符合她的口味，「本地人也沒見過這麼便宜的奶茶店」。

在網友們分享的貼文當中，曬出了蜜雪冰城墨西哥店的飲品價格，比如冰激淩（冰淇淋）售價8比索（約合人民幣3元）、百香果茶售價35比索（約合人民幣14元）。

另一名華人陳女士（化姓）排了一個半小時才買到蜜雪的奶茶，「我買了珍珠奶茶、百香果茶、葡萄茶和聖代，一共只花了84元人民幣，而當地其他品牌的奶茶最便宜的都要40元人民幣一杯」。陳女士說。另有多名華人稱，奶茶跟中國國內一個味道，還有人說排隊了很久，也沒有買到。

據了解，蜜雪冰城在一個月前進軍北美市場。2025年12月底，蜜雪冰城美國洛杉磯店、紐約店相繼開業。當時，墨西哥首店正在裝修。2025年11月，墨西哥駐華大使館商務參贊聖地亞哥·托萊多在接受中國媒體採訪時，還點讚蜜雪冰城：「咖啡、茶和冰激淩味道都很好」，「我認為產品質量很好，我喜歡檸檬水、冰激淩和咖啡」。