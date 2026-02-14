我的頻道

薩米法案降速限未落實 紐約市府、議會踢皮球

美中太空競賽加劇 馬斯克、貝佐斯競相登月球

除大米、饅頭…佛山河道傳「放生」亞克力板 網：變相扔垃圾

中國新聞組╱廣州14日電
多人往佛山市一條河道「放生」亞克力板，有網友直言「是變相扔垃圾」。(取材自瀟湘晨報)
一段視頻近日在網路上引發關注，只見多名民眾在佛山市一條河道旁舉起亞克力板，疑似「放生」後投入河中，舉動引來網友熱議與質疑，有網友直言「這根本是變相扔垃圾」。

綜合媒體報導，佛山大瀝鎮河長辦工作人員13日證實，視頻所顯示情況屬實。工作人員說，投入河中的確是亞克力板，並非重金屬或有害物質。這類行為屬於個人習俗性質，不涉及珠江主河道，而是發生在支流或小型水道中。河長辦指出，未來在清淤工作中，將對投入的亞克力板進行打撈，同時加強巡查，一旦再次發現類似行為，不排除移交公安機關依法處理。

佛山當地居民與網友對此行為反應強烈。部分人認為，「放生」行為應當尊重傳統習俗，但也有人指出，盲目將非生物材料投入河道，不僅對環境造成污染，也對公共資源管理構成挑戰。網友指出，這種行為表面上是宗教或祈福活動，實質上可能破壞河道生態，並引起清潔管理負擔。

據報導，佛山並非首次出現「奇葩放生」事件。過去曾有民眾將大米、礦泉水、饅頭、甚至毒蛇與蟑螂投入河流或池塘，引發社會討論。中國佛教協會去年12月曾明確表態，放生若方法不當，可能折損福報，甚至對生態和公共利益造成損害，呼籲民眾採取科學、理性的方式進行放生活動。

河長辦工作人員強調，雖然亞克力板投入河中不涉及直接毒害，但仍屬於非必要的個人行為，對公共環境管理構成壓力。相關部門將持續監測河道狀況，及時制止類似行為，並通過社區宣傳、教育引導民眾遵守環境規範。

環保專家指出，河道放生活動若不加限制，可能導致水體污染、堵塞排水系統，甚至威脅魚類及其他水生生物的生存環境，民眾若有宗教或祈福需求，可採用象徵性儀式或選擇可回收材料，避免對生態和公共資源造成影響。

河長辦的表態提醒民眾，放生應理性、合法、安全，任何超出規範的行為都可能面臨行政或法律後果。

佛山大瀝鎮河長辦表示，將持續關注河道安全與環境管理，確保河流水質與生態環境不受破壞。

保護泰山生態祭重罰 禁採禁運禁撿石 「快遞都寄不出去」

男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺

男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺
18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施

18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施
冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌

冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌
WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽

WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽
英國邊境管制趨嚴 雙重國籍若無有效英國護照禁止入境

英國邊境管制趨嚴 雙重國籍若無有效英國護照禁止入境