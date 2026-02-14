馬年瘋養「矮腳馬」中商家宣稱無需遛不擾民、養不下去可回收

體型嬌小迷你的矮腳馬近期成為中國寵物界新寵。(取材自微博)

今年農曆生肖是馬年，酷似美國動畫「小馬寶莉」（My Little Pony，台譯「彩虹小馬」）的矮腳馬因外形可愛，近日在中國內地的社交平台話題播放量突破14億次，不少家庭受此吸引，紛紛下單嘗試「在家養馬」，帶動電商 銷量同比激增70%。不過，有專家提醒，盲目飼養可能得不償失。

有商家稱：「往年臘月幾乎無單，如今每天能賣出20至30匹」，國產矮馬售價約5000至7000元（人民幣，下同），進口品種則高達5萬至7萬元。

商家普遍宣稱矮馬「飼養簡單」：僅需3至5平方米遮蔽空間，每日餵草成本2至3元，無需遛、不擾民，甚至承諾「養不下去可回收，按原價70至80%回購」。

然而，資深馬主周女士指出，矮馬雖體型小，但屬群居動物，單獨飼養易產生心理與行為問題；其每日需14至16小時持續進食，並非「一天一頓」；修蹄費用每次400至2000元，夏季每月一次，實際月均成本遠超千元。多數城市家庭只能將馬寄養專業馬場，月費高達3000至15000元。

更關鍵的是，中國城市養馬涉嫌違法。浙江鐵券律師事務所張永輝律師強調，根據《國家畜禽遺傳資源目錄》，馬屬法定畜禽；而《城市市容和環境衛生管理條例》明確禁止在建成區飼養家畜。未經許可擅自飼養，可被責令整改或處罰。此外，在小區或道路遛馬缺乏法律保障，若馬匹受驚傷人，飼養人須承擔全部民事甚至刑事責任。

專家呼籲，公眾勿被「萌寵」營銷誤導。矮馬並非普通寵物 ，其生理、社交與空間需求極高，盲目飼養既損害動物福利，也易引發鄰里糾紛與法律風險。如確有接觸意願，應選擇合規馬場體驗，切勿在城市住宅違規飼養。