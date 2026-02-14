「3明星導師集體自首」中戲王鑫投案 4任表演系主任落馬

中央戲劇學院表演系主任王鑫。（取材自界面新聞）

中國文藝界反腐愈演愈烈，中央戲劇學院院長郝戎主動投案不到兩個月，該院兩天就有兩任表演系主任先後因涉嫌嚴重違紀違法主動投案，分別是中戲表演系原主任陳剛和現任主任王鑫。截至目前，中央戲劇學院表演系主任已經連續四任都栽了，其中三人是主動投案，被媒體形容是「三個明星導師集體自首」，疑因「權力太大」出現「系統性腐敗」。其中，昨天被通報的王鑫，曾出演多部知名影視作品，學生有頂流男星易烊千璽、胡先煦、李蘭迪 等。

三個月內，中戲從院長到表演系前後任主任皆因涉嫌嚴重違紀違法遭查，一個結構性的犯罪團體呼之欲出，如同打開潘朵拉的盒子一般，讓外界十分驚訝與好奇。

據界面新聞報導，河南 省紀委監委微信公眾號「清風中原」昨通報，中央戲劇學院表演系主任王鑫涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，目前正接受紀律審查和監察調查。

王鑫主要教授的課程有戲劇（影視）表演，戲劇導演基礎等。包括易烊千璽、胡先煦、李蘭迪、羅一舟等知名影視紅星皆為他的學生。王鑫在進入學界前，曾出演多部知名影視劇，包括2008年的「善良背後」，2013年的「風箏」，2018年憑藉電影「無問西東」許伯常及電視劇「大江大河」徐縣長獲得外界關注。

王鑫落馬前一天，官方通報前中央戲劇學院表演系黨總支書記、主任陳剛涉嫌嚴重違紀違法，主動投案。

中央戲劇學院表演系前主任陳剛主動投案。(取材自江南晚報)

2025年12月19日，中央紀委國家監委駐教育部 紀檢監察組、河南省紀委監委通報，中央戲劇學院黨委副書記、院長郝戎涉嫌嚴重違紀違法，主動投案被查。據悉，2004年1月時任中央戲劇學院表演系主任的黃定宇因涉嫌性侵罪遭校方免職，郝戎扶正，2018年11月升任中央戲劇學院黨委副書記、院長。

中央戲劇學院是中國最著名的戲劇表演藝術學府，表演系培育出許多影視明星，包括鞏俐、章子怡、劉燁等。

中央戲劇學院為何淪為反腐重災區，報導指出，2025年4月至6月，教育部黨組第四巡視組對中央戲劇學院黨委展開常規巡視發現，中央戲劇學院黨委存在的主要問題包括：內部治理機制不完善，幹部人才隊伍和基層黨組織建設不夠有力，並指收到涉及「一些領導幹部」的問題反映，按照有關規定，已分別移交有關部門處理。