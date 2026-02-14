華為反腐 原終端BG多媒體技術部部長涉賄被批捕

據華為 內部反腐快報文件顯示，原終端BG多媒體技術部部長鄧某近日因涉嫌非國家工作人員受賄罪被龍崗區人民檢察院依法批准逮捕。

界面新聞報導，鄧某2007年7月入職華為，2007年7月至2020年12月先後任職終端總體技術硬件平台部工程師、終端器件與歸一化部高級工程師、終端多媒體技術部高級工程師、架構師、Camera部經理、多媒體技術部部長等職務。

經司法查明，鄧某在職期間，涉嫌利用職務便利為供應商謀取不當利益，收取供應商好處費，數額巨大。2025年12月9日，鄧某因涉嫌非國家工作人員受賄罪被刑事拘留；2026年1月15日，鄧某被龍崗區人民檢察院依法批准逮捕。

公開資料顯示，鄧某自2023年5月起擔任上海榮耀智慧科技開發有限公司法定代表人及董事長，該公司由榮耀終端有限公司全資持股。同時他在榮耀終端有限公司擔任研發管理部總裁，全面負責產品研發工作。

2024年5月16日，榮耀終端有限公司發布內部通報，宣布因鄧某違反公司「商業行為準則」（BCG）解除其研發管理部總裁職務。通報未披露具體違規細節，但明確其被除名處理。

知情人士透露，鄧某在被榮耀公司除名後，曾以化名身分加入吉利控股公司星際魅族。

據每日經濟新聞報導，華為創始人任正非 一直對華為內部腐敗持「零容忍」。

2025年3月10日，華為發布長達6500字的通報，揭露一起涉及72名正式員工及19名外包派遣員工的招聘舞弊事件。其中，13名核心違規者被除名並追繳違法所得，10人被辭退，13人遭勸退且職級降3級；26名管理責任人（包括數據存儲產品線總裁）降職6級。

任正非曾說：「堡壘最容易從內部攻破。我們的企業發展，需在三個維度持續發力：完善協力廠商審計機制，防止內部監督失效；建立『吹哨人』保護制度，鼓勵員工參與反腐；推動行業聯防聯控，如建立跨企業誠信資料庫等。唯有將反腐納入系統化治理框架，才能讓技術創新真正服務於企業的長期價值。」