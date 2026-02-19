我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南韓法院裁定內亂罪成立 尹錫悅一審被判無期徒刑

全美哪個城市蓋最多可負擔住房？第二名讓人好意外

先把脈再喝茶 成都中藥茶飲店暴紅 單日賣出800杯

中國新聞組／北京19日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
坐堂醫師（左）為記者把脈。(取材自華西都市報)
坐堂醫師（左）為記者把脈。(取材自華西都市報)

成都市青白江區一家彌漫草本氣息的古城小店，將中藥香與茶飲做結合，打造出「先問診後喝茶」的新消費形態。與傳統茶飲店不同，顧客先請中醫師快速把脈，了解自身體質後，便可在茶單上挑選適合的茶飲「對號入座」。在假期常吸引大批年輕人到訪嘗鮮，日出杯量一度高達800杯。

華西都市報實地探訪了這家位於青白江城廂古城西街的店鋪，這裡售賣的是「中藥茶飲」，也就是將藥食同源的中草藥，以茶飲化的方式呈現。

走進店內，一面深木色的百子櫃沿牆展開，格子裡整齊陳列著金黃的佛手、飽滿的參片。每個抽屜外都工整標注著藥材名：陳皮、茯苓、枸杞……，空氣中縈繞著草木清香與淡淡甜韻。櫃台旁，數個玻璃茶桶澄澈可見，盛放著當日萃取的藥材原液，色澤從淺琥珀到深褐，兌現著原料可見的承諾。

與傳統茶飲店不同，這裡多了一道獨特的「前序」。顧客可先在隔壁中藥鋪請坐堂醫師快速把脈，或通過店內的自助體質辨識機回答幾道選擇題，獲取一份簡易的體質分析報告。了解自身體質後，便可在茶單上「對號入座」。

青白江區中醫醫院集團事業發展部部長李鐵介紹，店內飲品種類豐富，名稱亦頗具巧思，如「桃花依舊笑春風」、「杞菊映月參麥香」等，其配方由成都中醫藥大學相關團隊參與研發，注重食性調和，兼顧健康與風味。價格多在10元至20餘元(約1.4至2.8美元)區間。

在李鐵看來，開店僅兩個月便迅速走紅，假期日銷量峰值達800杯，背後是消費者對健康生活與休閒體驗的雙重追尋。這杯茶，既提供了輕養生場景，也創造了一種新穎的文化消費體驗。

報導指出，這份體驗正在生長出一條內涵豐富的產業鏈。團隊已著手與專家合作，研發系列家常藥膳包，並籌備開設獨立的藥膳體驗館。一旁的手工坊裡，藿香手串等文創產品，正將抽象的文化理念轉化為可佩戴、可留念的親切物件。

中藥飲品製作區域。(取材自華西都市報)
中藥飲品製作區域。(取材自華西都市報)

世報陪您半世紀

上一則

江西農村「娘子軍」攝影改變命運

下一則

考古新發現 北京箭扣長城首次出土崇禎5年火炮

延伸閱讀

「214」瘋結婚登記 深圳、珠海、成都等多地一號難求

「214」瘋結婚登記 深圳、珠海、成都等多地一號難求
成都搜救犬 「黑崽」遭偷狗賊誘殺 當成狗肉賣了

成都搜救犬 「黑崽」遭偷狗賊誘殺 當成狗肉賣了
遊客花200元獨享客機、空姐專屬服務還隨到隨飛 航司這麼說

遊客花200元獨享客機、空姐專屬服務還隨到隨飛 航司這麼說
成都商場機械人表演與老人相撞 人機雙雙倒地 老人挫傷

成都商場機械人表演與老人相撞 人機雙雙倒地 老人挫傷

熱門新聞

圖為中國上海購物區。(路透)

中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大

2026-02-14 08:50
中國近年來發現越來越多大型乃至超大型金礦。圖為AI合成示意圖。（取自百度）

中國近年為何發現越來越大的金礦？

2026-02-14 12:03
加州橘郡監獄。圖為示意圖，非文中報導人物。（路透）

美監獄=英語速成班？中國小留學生關半年連翻譯都免了

2026-02-14 09:30
美團13日晚間發布獲利預警，公司預估2025年將由盈轉虧，全年虧損約人民幣233億元至243億元。（新華社）

美團獲利預警：2025年由盈轉虧上千億元

2026-02-13 09:30
王女士搭乘大貨車返鄉。（視頻截圖）

從上海回鄭州…女子打順風車打到大貨車 兩人關係曝光

2026-02-13 07:30

冬奧大跳台／谷愛凌第2跳重摔 雪板掉了… 靠第3跳逆襲

2026-02-15 05:30

超人氣

更多 >
更新美國護照 6分鐘即可搞定

更新美國護照 6分鐘即可搞定
因選擇代表中國隊 谷愛凌稱在史丹福遭「人身攻擊」

因選擇代表中國隊 谷愛凌稱在史丹福遭「人身攻擊」
范斯暗示谷愛凌？「美國出生長大 應代表美國參賽」

范斯暗示谷愛凌？「美國出生長大 應代表美國參賽」
年輕華女看到這突然衝上前 咬斷ICE特工手指 結果...

年輕華女看到這突然衝上前 咬斷ICE特工手指 結果...
研究：70歲以後賣房 售價降低…屋主越老賣得越便宜

研究：70歲以後賣房 售價降低…屋主越老賣得越便宜