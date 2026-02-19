先把脈再喝茶 成都中藥茶飲店暴紅 單日賣出800杯

坐堂醫師（左）為記者把脈。(取材自華西都市報)

成都市青白江區一家彌漫草本氣息的古城小店，將中藥香與茶飲做結合，打造出「先問診後喝茶」的新消費形態。與傳統茶飲店不同，顧客先請中醫師快速把脈，了解自身體質後，便可在茶單上挑選適合的茶飲「對號入座」。在假期常吸引大批年輕人到訪嘗鮮，日出杯量一度高達800杯。

華西都市報實地探訪了這家位於青白江城廂古城西街的店鋪，這裡售賣的是「中藥茶飲」，也就是將藥食同源的中草藥，以茶飲化的方式呈現。

走進店內，一面深木色的百子櫃沿牆展開，格子裡整齊陳列著金黃的佛手、飽滿的參片。每個抽屜外都工整標注著藥材名：陳皮、茯苓、枸杞……，空氣中縈繞著草木清香與淡淡甜韻。櫃台旁，數個玻璃茶桶澄澈可見，盛放著當日萃取的藥材原液，色澤從淺琥珀到深褐，兌現著原料可見的承諾。

與傳統茶飲店不同，這裡多了一道獨特的「前序」。顧客可先在隔壁中藥鋪請坐堂醫師快速把脈，或通過店內的自助體質辨識機回答幾道選擇題，獲取一份簡易的體質分析報告。了解自身體質後，便可在茶單上「對號入座」。

青白江區中醫醫院集團事業發展部部長李鐵介紹，店內飲品種類豐富，名稱亦頗具巧思，如「桃花依舊笑春風」、「杞菊映月參麥香」等，其配方由成都中醫藥大學相關團隊參與研發，注重食性調和，兼顧健康與風味。價格多在10元至20餘元(約1.4至2.8美元)區間。

在李鐵看來，開店僅兩個月便迅速走紅，假期日銷量峰值達800杯，背後是消費者對健康生活與休閒體驗的雙重追尋。這杯茶，既提供了輕養生場景，也創造了一種新穎的文化消費體驗。