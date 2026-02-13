我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鋼鋁關稅50%太過頭？金融時報：川普計畫撤回部分產品關稅

亞馬遜也跌入熊市 美股七雄裡 誰會是下一個？

寧夏女將灘羊綁車頂拉回黑龍江 「得瑟」舉動遭砲轟

中國新聞組／北京13日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
網友偶遇私家車拉橫幅炫耀買到寧夏灘羊。 (取材自極目新聞)
網友偶遇私家車拉橫幅炫耀買到寧夏灘羊。 (取材自極目新聞)

春運的路上總有新鮮事，近日多名網友發布視頻稱，在寧夏至黑龍江的公路上，偶遇一輛私家車掛著橫幅，上面寫著：「我有寧夏的灘羊回東北，你有嗎」，車頂還固定放著一整隻羊。該視頻引發網友討論，有人對車主為家鄉灘羊做廣告點讚，但更多人認為橫幅擋住後窗玻璃，影響司機視線，此舉不可取。

極目新聞報導，該私家車車主姜女士原本就是寧夏人，每年過年都會買幾隻羊帶回東北吃，今年是自己一家人和妹妹一家人都回寧夏，總共買了四隻羊，其中一隻羊放在車頂，另外三隻封裝好放在另一輛車。

姜女士說，掛橫幅只是為了「得瑟湊熱鬧」，邊走邊玩，順便也為寧夏灘羊打打廣告。「這次買的灘羊每隻大概30斤左右，每斤34元（人民幣，下同，約4.9美元），大概花了4000元左右。」姜女士表示，自己也算是一個「吃貨」，自從嫁到東北後每年都從寧夏帶羊肉回去吃，身邊人也都愛吃了，「作為一個吃貨，宣傳家鄉好吃的也是我的責任」。

據了解，灘羊是在獨特自然條件下培育的優秀地方品種，在寧夏養殖歷史悠久。寧夏灘羊品種優越，羊肉品質極佳。姜女士的視頻討論區有不少網友被饞得流了口水，紛紛留言「哪裡有購買鏈接」、「也算是寧夏文旅的免費宣傳了」；但也有網友認為橫幅遮蔽了駕駛視線，形成盲區，嚴重影響行車安全。

網友偶遇私家車拉橫幅炫耀買到寧夏灘羊。(取材自極目新聞)
網友偶遇私家車拉橫幅炫耀買到寧夏灘羊。(取材自極目新聞)

春運

上一則

滿街都是格格 北京故宮周邊成「格格夢工廠」

下一則

浙13歲體操冠軍被虐跳樓 殘忍細節曝光 2教練被立案

延伸閱讀

外交僵局未解…中春運首周 中日航班量相比去年幾乎腰斬

外交僵局未解…中春運首周 中日航班量相比去年幾乎腰斬
外國人感受「春運」歸途情懷 美紀錄片導演也趕來了

外國人感受「春運」歸途情懷 美紀錄片導演也趕來了
中日關係緊張 春運第一周飛日航線減少1292航班

中日關係緊張 春運第一周飛日航線減少1292航班
73歲老人心臟不適去醫院檢查 竟被告知「宮內早孕」

73歲老人心臟不適去醫院檢查 竟被告知「宮內早孕」

熱門新聞

一段名為「美國出境被查現金」視頻，近期在華人社群引發大量關注，因為漏填一表格，導致現金被查扣。(視頻截圖)

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

2026-02-10 05:30
巴拿馬最高法院日前裁定，長江和記集團的運河港口特許經營權違憲，美中較勁又進一步。圖為巴拿馬運河港口的貨櫃碼頭。（路透）

巴拿馬港口裁決 中學者籲反制：中國若有相關財產 可考慮沒收

2026-02-08 09:51
BBC揭發中國飯店針孔偷拍產業。（BBC News中文網視頻截圖）

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

2026-02-08 09:10
圖為針孔攝影示意圖。本報資料照片

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角

2026-02-06 11:09
示意圖。（取自123RF）

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

2026-02-05 08:43
沒有乘客，空姐照常服務。（視頻截圖）

遊客花200元獨享客機、空姐專屬服務還隨到隨飛 航司這麼說

2026-02-05 07:30

超人氣

更多 >
華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是

華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是
賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺

賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺
過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局

過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局
洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家

洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家
明州ICE掃蕩非法移民行動結束 霍曼說明原因

明州ICE掃蕩非法移民行動結束 霍曼說明原因