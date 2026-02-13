寧夏女將灘羊綁車頂拉回黑龍江 「得瑟」舉動遭砲轟

網友偶遇私家車拉橫幅炫耀買到寧夏灘羊。 (取材自極目新聞)

春運 的路上總有新鮮事，近日多名網友發布視頻稱，在寧夏至黑龍江的公路上，偶遇一輛私家車掛著橫幅，上面寫著：「我有寧夏的灘羊回東北，你有嗎」，車頂還固定放著一整隻羊。該視頻引發網友討論，有人對車主為家鄉灘羊做廣告點讚，但更多人認為橫幅擋住後窗玻璃，影響司機視線，此舉不可取。

極目新聞報導，該私家車車主姜女士原本就是寧夏人，每年過年都會買幾隻羊帶回東北吃，今年是自己一家人和妹妹一家人都回寧夏，總共買了四隻羊，其中一隻羊放在車頂，另外三隻封裝好放在另一輛車。

姜女士說，掛橫幅只是為了「得瑟湊熱鬧」，邊走邊玩，順便也為寧夏灘羊打打廣告。「這次買的灘羊每隻大概30斤左右，每斤34元（人民幣，下同，約4.9美元），大概花了4000元左右。」姜女士表示，自己也算是一個「吃貨」，自從嫁到東北後每年都從寧夏帶羊肉回去吃，身邊人也都愛吃了，「作為一個吃貨，宣傳家鄉好吃的也是我的責任」。

據了解，灘羊是在獨特自然條件下培育的優秀地方品種，在寧夏養殖歷史悠久。寧夏灘羊品種優越，羊肉品質極佳。姜女士的視頻討論區有不少網友被饞得流了口水，紛紛留言「哪裡有購買鏈接」、「也算是寧夏文旅的免費宣傳了」；但也有網友認為橫幅遮蔽了駕駛視線，形成盲區，嚴重影響行車安全。