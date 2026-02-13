我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鋼鋁關稅50%太過頭？金融時報：川普計畫撤回部分產品關稅

亞馬遜也跌入熊市 美股七雄裡 誰會是下一個？

又有海歸返中…頂尖生物學家離美 加盟深圳南方科大

中國新聞組／北京13日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
鮑志戎。（取材自南方科技大學官網）
鮑志戎。（取材自南方科技大學官網）

香港南華早報12日報導，在美工作30年後，全球頂尖計算生物學家鮑志戎選擇回中國，全職加盟深圳南方科技大學，擔任講席教授。

根據南方科技大學生命科學學院最新公布的教師簡介，鮑志戎畢業於吉林大學（學士、碩士）及聖路易華盛頓大學（博士），並先後在華盛頓大學（西雅圖）從事博士後研究及紀念斯隆凱特癌症中心任助教授至正教授。

據報導，鮑志戎是成像技術領域的開拓者，其團隊研發的技術，可讓科學家實時追蹤器官形成與疾病發生過程中單個細胞的活動軌跡。

在美期間，鮑志戎曾主持由美國國立衛生研究院（NIH）資助的數百萬美元科研項目。在斯隆凱特林癌症中心，他帶領團隊開發出先進成像技術，能以每分鐘一次的頻率，捕捉線蟲胚胎發育全過程的高分辨率三維圖像，精準追蹤每一個細胞的分裂、遷移及基因開閉狀態。

秀麗隱桿線蟲僅有約300個神經元，極大簡化了神經系統研究，是生命發育研究的經典模式生物，但肌肉形成後的胚胎活體觀測一直是困擾全球科研界的難題。

這套高頻成像技術所捕捉的「發育影像」，讓鮑志戎團隊得以重構器官從零開始的形成過程，為解析正常發育機制、揭示癌症等疾病中發育過程的異常畸變，提供了詳盡的分子與細胞藍圖。

報導稱，憑藉突出的科研創新能力，鮑志戎榮獲了巴茲爾·奧康納青年學者獎、美國國立衛生研究院院長變革性研究獎多項國際重量級榮譽。其中，變革性研究獎專門資助具有重塑生物醫學潛力的高風險、高創新研究項目。

鮑志戎的歸國，是近年來海外科研人才回流中國的縮影。隨著西方科研環境日趨惡化，愈來愈多的海外科學家選擇回國任職，中國高校和科研機構湧現一股世界頂尖科學家的加盟潮。

南華早報早前評論指出，在個人發展機會之外，這些研究人員還有著各式考量，包括在海外缺乏歸屬感、擔心美國政治環境等。但無論是華裔還是外國專家，都表示中國不斷提升的學術實力和青年人才儲備是吸引他們的主要原因。

癌症 凱特 香港

上一則

冬奧／只差1個刀尖 中國隊孫龍短道速滑男1000米摘銀

下一則

DeepSeek新版本變冷淡？ 用戶心碎：不再像哄寶寶哄我了

延伸閱讀

「從深圳開9小時還沒出廣東」中國民眾春節返鄉塞爆

「從深圳開9小時還沒出廣東」中國民眾春節返鄉塞爆
深圳送貨無人機鬧市墜落 掀低空經濟安全憂慮

深圳送貨無人機鬧市墜落 掀低空經濟安全憂慮
春節第一批返鄉人堵路上了…深圳開車9小時還沒出廣東

春節第一批返鄉人堵路上了…深圳開車9小時還沒出廣東
「時空樂韻」馬年迎春音樂會 陳光輝率深圳合唱團演出

「時空樂韻」馬年迎春音樂會 陳光輝率深圳合唱團演出

熱門新聞

一段名為「美國出境被查現金」視頻，近期在華人社群引發大量關注，因為漏填一表格，導致現金被查扣。(視頻截圖)

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

2026-02-10 05:30
巴拿馬最高法院日前裁定，長江和記集團的運河港口特許經營權違憲，美中較勁又進一步。圖為巴拿馬運河港口的貨櫃碼頭。（路透）

巴拿馬港口裁決 中學者籲反制：中國若有相關財產 可考慮沒收

2026-02-08 09:51
BBC揭發中國飯店針孔偷拍產業。（BBC News中文網視頻截圖）

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

2026-02-08 09:10
圖為針孔攝影示意圖。本報資料照片

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角

2026-02-06 11:09
示意圖。（取自123RF）

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

2026-02-05 08:43
沒有乘客，空姐照常服務。（視頻截圖）

遊客花200元獨享客機、空姐專屬服務還隨到隨飛 航司這麼說

2026-02-05 07:30

超人氣

更多 >
華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是

華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是
賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺

賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺
過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局

過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局
洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家

洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家
明州ICE掃蕩非法移民行動結束 霍曼說明原因

明州ICE掃蕩非法移民行動結束 霍曼說明原因