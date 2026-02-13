培育馬龍、李連杰… 北京什剎海體校 世界冠軍搖籃

北京什剎海體校的冠軍牆上，張貼超過50名該校培養的世界冠軍照片。(記者陳政錄／攝影)

中國發展體育事業，塑造出許多名將，例如桌球的馬龍、羽球 的林丹等，這些享譽全球的運動明星其中至少50人來自北京紫禁城旁、著名景區什剎海邊的體育運動學校—什剎海體校，甚至電影明星李連杰 也出自此。

中國體育冠軍搖籃、什剎海體校前身是1985年成立的北京市什剎海青少年業餘體校，後陸續組建北京武術隊，進行羽毛球、跆拳道 等人才培養，目前有武術、體操、排球、桌球、羽毛球、網球、舉重、散打、跆拳道、拳擊等訓練項目，長期培訓約800名運動員，年齡從6歲至30歲不等。體校場館內，四處可聽到擊劍隊金屬碰撞的「鏘鏘」聲、羽球隊的拍擊聲、武術隊拳拳到肉的碰撞聲等。

走進學校，會先經過一道「冠軍牆」，上有奧運冠軍、世界冠軍、亞運冠軍、中國全運會冠軍，超過100人。其中，世界冠軍就超過50人。

中媒環球人物指出，北京什剎海體校有位武術泰斗吳彬，是該校武術教練，培養過李連杰、吳京、甄子丹等人。當年挖到李連杰時，其家人有所顧慮，吳彬多次到家裡拜訪，並對李連杰表示「做人，要做英雄，不要做狗熊」，勸說繼續練武，而後李連杰11歲就在中國武術比賽獲少年組第一名及全能冠軍，甚至赴美國白宮表演，時任美國總統尼克森，還開玩笑詢問李連杰長大後是否願當他保鑣。

除了武術隊，什剎海體校還培養出眾多體育人才，例如桌球冠軍張怡寧、丁寧、王濤、馬龍、王楚欽；體操冠軍燕紅、滕海濱、何可欣；排球冠軍馮坤、跆拳道冠軍羅微、羽球冠軍林丹、張楠、劉雨辰等。

在參訪過程中，該校老師分享，學校一直注重運動員的綜合素質培養，同時近年一直擴充數位化訓練設備，例如透過運動捕捉系統，即時分析動作數據，智慧訓練儀精準調控訓練強度等。

什剎海體校實行三集中方式（食宿、訓練、學習）管理，文化和體育訓練並重，校內有超過十個現代化訓練場館、三個健身房、一個田徑場和大型餐廳、運動員公寓等，已為中國培養逾3000名體育人才。