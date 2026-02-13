我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鋼鋁關稅50%太過頭？金融時報：川普計畫撤回部分產品關稅

亞馬遜也跌入熊市 美股七雄裡 誰會是下一個？

培育馬龍、李連杰… 北京什剎海體校 世界冠軍搖籃

記者陳政錄
聽新聞
test
0:00 /0:00
北京什剎海體校的冠軍牆上，張貼超過50名該校培養的世界冠軍照片。(記者陳政錄／攝影)
北京什剎海體校的冠軍牆上，張貼超過50名該校培養的世界冠軍照片。(記者陳政錄／攝影)

中國發展體育事業，塑造出許多名將，例如桌球的馬龍、羽球的林丹等，這些享譽全球的運動明星其中至少50人來自北京紫禁城旁、著名景區什剎海邊的體育運動學校—什剎海體校，甚至電影明星李連杰也出自此。

中國體育冠軍搖籃、什剎海體校前身是1985年成立的北京市什剎海青少年業餘體校，後陸續組建北京武術隊，進行羽毛球、跆拳道等人才培養，目前有武術、體操、排球、桌球、羽毛球、網球、舉重、散打、跆拳道、拳擊等訓練項目，長期培訓約800名運動員，年齡從6歲至30歲不等。體校場館內，四處可聽到擊劍隊金屬碰撞的「鏘鏘」聲、羽球隊的拍擊聲、武術隊拳拳到肉的碰撞聲等。

走進學校，會先經過一道「冠軍牆」，上有奧運冠軍、世界冠軍、亞運冠軍、中國全運會冠軍，超過100人。其中，世界冠軍就超過50人。

中媒環球人物指出，北京什剎海體校有位武術泰斗吳彬，是該校武術教練，培養過李連杰、吳京、甄子丹等人。當年挖到李連杰時，其家人有所顧慮，吳彬多次到家裡拜訪，並對李連杰表示「做人，要做英雄，不要做狗熊」，勸說繼續練武，而後李連杰11歲就在中國武術比賽獲少年組第一名及全能冠軍，甚至赴美國白宮表演，時任美國總統尼克森，還開玩笑詢問李連杰長大後是否願當他保鑣。

除了武術隊，什剎海體校還培養出眾多體育人才，例如桌球冠軍張怡寧、丁寧、王濤、馬龍、王楚欽；體操冠軍燕紅、滕海濱、何可欣；排球冠軍馮坤、跆拳道冠軍羅微、羽球冠軍林丹、張楠、劉雨辰等。

在參訪過程中，該校老師分享，學校一直注重運動員的綜合素質培養，同時近年一直擴充數位化訓練設備，例如透過運動捕捉系統，即時分析動作數據，智慧訓練儀精準調控訓練強度等。

什剎海體校實行三集中方式（食宿、訓練、學習）管理，文化和體育訓練並重，校內有超過十個現代化訓練場館、三個健身房、一個田徑場和大型餐廳、運動員公寓等，已為中國培養逾3000名體育人才。

李連杰 羽球 跆拳道

上一則

美西半球事務局稱錢凱港的代價是秘魯主權 中使館：反對干涉他國主權

下一則

沉浸式舞台劇「甄嬛傳」京登場 戲迷「入宮」過戲癮

延伸閱讀

習近平買的糕點…蜜三刀、奶油麻花、開花棗 被搶購一空

習近平買的糕點…蜜三刀、奶油麻花、開花棗 被搶購一空
老外愛中國年 赴華機票增400% 王府井大街、豫園打卡熱點

老外愛中國年 赴華機票增400% 王府井大街、豫園打卡熱點
李連杰「御用兒子」謝苗 電影獲「老爸」力挺

李連杰「御用兒子」謝苗 電影獲「老爸」力挺
馬龍是「中國好姑爺」 給岳父母在北京買房 退役還沒想好

馬龍是「中國好姑爺」 給岳父母在北京買房 退役還沒想好

熱門新聞

一段名為「美國出境被查現金」視頻，近期在華人社群引發大量關注，因為漏填一表格，導致現金被查扣。(視頻截圖)

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

2026-02-10 05:30
巴拿馬最高法院日前裁定，長江和記集團的運河港口特許經營權違憲，美中較勁又進一步。圖為巴拿馬運河港口的貨櫃碼頭。（路透）

巴拿馬港口裁決 中學者籲反制：中國若有相關財產 可考慮沒收

2026-02-08 09:51
BBC揭發中國飯店針孔偷拍產業。（BBC News中文網視頻截圖）

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

2026-02-08 09:10
圖為針孔攝影示意圖。本報資料照片

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角

2026-02-06 11:09
示意圖。（取自123RF）

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

2026-02-05 08:43
沒有乘客，空姐照常服務。（視頻截圖）

遊客花200元獨享客機、空姐專屬服務還隨到隨飛 航司這麼說

2026-02-05 07:30

超人氣

更多 >
華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是

華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是
賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺

賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺
過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局

過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局
洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家

洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家
明州ICE掃蕩非法移民行動結束 霍曼說明原因

明州ICE掃蕩非法移民行動結束 霍曼說明原因