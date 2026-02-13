反對「慢阻肺無症狀不用管」 鍾南山：用證據讓全世界服氣

我的頻道

中國新聞組／北京13日電
鍾南山指出，目前國際主流認可的「慢阻肺無症狀就不用管」這一理念是絕對錯誤的。(取材自央視資料照片)
中國工程院院士鍾南山近日在接受央視訪談時指出，目前國際主流認可的「慢阻肺無症狀就不用管」這一理念是絕對錯誤的。他始終堅守慢阻肺早篩、早診、早干預的正確方向，希望以紮實證據，讓全球醫學界真正信服。鍾南山這段話被評價是對慢阻肺防治理念的糾正，是中國醫學對全球醫學的重要貢獻，隨即衝上微博熱搜第一。

據CCTV4報導，鍾南山表示，其團隊完成的社區隨機對照臨床試驗表明，對早期慢阻肺患者進行干預能顯著改善肺功能。目前國際主流認可的「慢阻肺無症狀就不用管」這一理念是絕對錯誤的。他始終堅守慢阻肺早篩、早診、早干預的正確方向，堅持用臨床實效、科學數據說話，希望以紮實證據，讓全球醫學界真正信服。

鍾南山早在1980年就已發現慢阻肺在防控、早診早治方面的發展落後的問題。2012到2017年，他牽頭開展了艱難的社區臨床試驗，對篩查出的慢阻肺患者進行早期干預，患者肺功能得到明顯改善。

鍾南山坦言，全球僅不到10%的慢阻肺患者獲得干預和治療，而做好早期干預就能極大降低疾病的致殘、致死率。

有評論指出，鍾南山傳遞的這個關乎千萬人呼吸健康的重要信息，打破了長久以來的錯誤認知，為慢阻肺防治領域指明了新方向。

慢阻肺堪稱肺部的「隱形殺手」，早期往往無症狀，但肺功能卻在悄然下降。若遵循舊有理念不予干預，許多患者會在不知不覺中錯過最佳治療時機，等到症狀明顯時，肺功能已嚴重受損，治療效果大打折扣，死亡率和致殘率也會大幅上升。目前中國已將肺功能檢查納入40歲及以上人群常規體檢內容，提倡高危人群每年檢查一次肺功能，相信會有更多慢阻肺患者受益於早篩早診早干預，暢享自由呼吸。

據新浪網報導，慢阻肺病是一種導致呼吸困難的慢性疾病，中國有近1億慢阻肺病患者，每年因慢阻肺病死亡人數超100萬，是中國第三大致死疾病。然而，慢阻肺病在中國面臨「三高三低」的嚴峻挑戰，也即發病率高、死亡率高和社會經濟負擔高；但知曉率低、診斷率低和規範化治療比例低。僅不足3%的慢阻肺病患者知道自己患病，近90％從未得到明確診斷。

鍾南山曾在世界慢阻肺日上強調目前，慢阻肺病無法完全治癒，但可以通過早期肺功能檢查及時發現，「建議做到像量血壓一樣檢測肺功能」。

