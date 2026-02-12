中國1月CPI按年升0.2％ 低於市場預期

中國國家統計局11日公布，中國1月居民消費價格（CPI）按月升0.2%，按年升0.2%，較市場預期升0.4%低。扣除食品和能源價格的核心CPI按年升0.8%。同期工業生產者出廠價格指數（PPI）按月升0.4%，按年跌1.4%，跌幅收窄。

新華社報導，中國國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示，CPI年漲幅回落主要有兩大原因：1是春節 錯月影響。上年1月分為春節月分，食品和部分服務價格上漲較多，導致上年同期對比基數較高，帶動本月按年漲幅回落較多；2是國際油價 變動導致能源價格降幅擴大。1月分能源價格下降5%，影響CPI按年下降約0.34個百分點，對CPI的下拉影響較去年12月增加約0.06個百分點，其中汽油價格按年下降11.4%，降幅比上月擴大三個百分點。

她也提及，居民消費需求持續恢復，核心CPI溫和上漲的態勢沒有改變。

另外，中國1月工業生產者出廠價格（PPI）連續第40個月下跌，按年下降1.4%；預期中值下降1.5%，12月分下降1.9%。1月跌幅1.4%，是2024年7月後最窄，當月跌0.8。

中國國家統計局表示，受「全國統一大市場建設」持續推進、部分行業需求增加，及國際大宗商品價格傳導等因素影響，工業生產者出廠價格指數（PPI）按月上漲0.4%，按年下降1.4%。該局指出，PPI按年跌幅收窄，按月升幅擴大。