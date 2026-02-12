我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

富比世美國250大創新者 馬斯克居首 黃仁勳躋身第5

賴清德：中國擴張野心不會止於併吞台灣 下一個是他們

中國1月CPI按年升0.2％ 低於市場預期

記者賴錦宏／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

中國國家統計局11日公布，中國1月居民消費價格（CPI）按月升0.2%，按年升0.2%，較市場預期升0.4%低。扣除食品和能源價格的核心CPI按年升0.8%。同期工業生產者出廠價格指數（PPI）按月升0.4%，按年跌1.4%，跌幅收窄。

新華社報導，中國國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示，CPI年漲幅回落主要有兩大原因：1是春節錯月影響。上年1月分為春節月分，食品和部分服務價格上漲較多，導致上年同期對比基數較高，帶動本月按年漲幅回落較多；2是國際油價變動導致能源價格降幅擴大。1月分能源價格下降5%，影響CPI按年下降約0.34個百分點，對CPI的下拉影響較去年12月增加約0.06個百分點，其中汽油價格按年下降11.4%，降幅比上月擴大三個百分點。

她也提及，居民消費需求持續恢復，核心CPI溫和上漲的態勢沒有改變。

另外，中國1月工業生產者出廠價格（PPI）連續第40個月下跌，按年下降1.4%；預期中值下降1.5%，12月分下降1.9%。1月跌幅1.4%，是2024年7月後最窄，當月跌0.8。

中國國家統計局表示，受「全國統一大市場建設」持續推進、部分行業需求增加，及國際大宗商品價格傳導等因素影響，工業生產者出廠價格指數（PPI）按月上漲0.4%，按年下降1.4%。該局指出，PPI按年跌幅收窄，按月升幅擴大。

油價 春節

上一則

港去年犯罪率年跌5.9% 「銳眼計畫」將實現6萬個鏡頭覆蓋

下一則

新聞透視／經濟大國論辯 中國的總量vs.人均

延伸閱讀

南韓估春節迎19萬中客 韓亞航3月底起擬增開2成赴中航班

南韓估春節迎19萬中客 韓亞航3月底起擬增開2成赴中航班
「從深圳開9小時還沒出廣東」中國民眾春節返鄉塞爆

「從深圳開9小時還沒出廣東」中國民眾春節返鄉塞爆
更划算？春節酒店飆漲 四川男花萬餘元租下一套民房

更划算？春節酒店飆漲 四川男花萬餘元租下一套民房
全球清廉指數丹麥奪冠 這國家連兩年亞太第1

全球清廉指數丹麥奪冠 這國家連兩年亞太第1

熱門新聞

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

2026-02-03 10:12
一段名為「美國出境被查現金」視頻，近期在華人社群引發大量關注，因為漏填一表格，導致現金被查扣。(視頻截圖)

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

2026-02-10 05:30
巴拿馬最高法院日前裁定，長江和記集團的運河港口特許經營權違憲，美中較勁又進一步。圖為巴拿馬運河港口的貨櫃碼頭。（路透）

巴拿馬港口裁決 中學者籲反制：中國若有相關財產 可考慮沒收

2026-02-08 09:51
BBC揭發中國飯店針孔偷拍產業。（BBC News中文網視頻截圖）

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

2026-02-08 09:10
示意圖。（取自123RF）

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

2026-02-05 08:43
圖為針孔攝影示意圖。本報資料照片

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角

2026-02-06 11:09

超人氣

更多 >
童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返

童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返
谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」

谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」
公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正

公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正
佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團

佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團
華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃