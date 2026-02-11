我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷富翁出走又一人 傳查克柏格邁阿密置產

「一場徹底的財富遷移」加州富人、長者正搬到這城市

冰面開裂…北京老夫婦墜湖 35歲小伙出手相救結果曝

中國新聞組／北京11日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
王小磊將大媽救上冰面後，又去救大爺。（取材自北京日報）
王小磊將大媽救上冰面後，又去救大爺。（取材自北京日報）

北京順義區東方太陽城社區人工湖近日發生驚險一幕，一名大媽在結冰的湖面上滑冰車時，因冰面開裂墜入冰冷的湖中，其老伴上前營救，也不慎墜湖。35歲的王小磊原本帶著孩子在湖邊遊玩，見狀隨即上前，趴在冰上匍匐施救，最後在妻子與熱心居民、物業人員的接力幫助下，成功將兩名落水老人救上岸，他救人的影片在網路上傳播後，引發廣泛點讚與熱議。

北京晚報報導，事發當天，多名居民在社區人工湖背陰的冰面上滑冰。當一名大媽滑著冰車進入陽光照射區域時，較薄的冰面突然裂開，她連人帶車墜入湖中。大媽的老伴見狀急忙上前施救，不料冰面再次破裂，大爺也落入湖中，冰涼刺骨的湖水隨即淹至老人肩頭。

危急時刻，正在湖邊帶孩子遊玩的王小磊、劉鐘佳文夫婦聽到呼救聲，王小磊立刻脫下羽絨衣衝過去，隨後匍匐在冰面上一點點靠近落水者。他先抓住大媽手中溜冰車的冰錐，奮力將大媽拉上冰面，劉鍾佳文在第一時間聯絡物業求助。

緊接著，王小磊又將冰錐伸向大爺，但由於周邊冰面過薄，幾次嘗試都沒能將大爺拉上岸。隨著冰層斷裂，王小磊的身體大半已浸入冰水之中，自身也陷入危險。在周圍居民提醒下，他退至離開裂冰面約3米的安全區域，向岸邊的人呼喊：「找個繩子來」，其他居民也紛紛伸出援手，有人去折樹枝，劉鍾佳文則向岸邊一名遛狗的鄰居借來了遛狗繩。

王小磊將遛狗繩甩向大爺，和另外兩名熱心男子一起施力，之後物業保安經理也帶著救援繩趕到。最終，五名男子合力將大爺成功拉上岸，兩名老人終於脫險。

他勇救落水老人的影片在網路上傳播後，引發廣泛點讚與熱議。據了解，35歲的王小磊是天津人，是一名飛機研發工程師。妻子劉鍾佳文說，丈夫就是熱心腸，平日遇到需要幫助的人都會伸出援手，在家鄉也曾救過一名落水者。 

劉鍾佳文回憶事發當時情景，「當時孩子看到爸爸泡在冰水裡，嚇得大哭。我就抱著孩子跟他說，『爸爸是在救人，爸爸是英雄。』現在孩子一見到爸爸就會喊他大英雄」。

面對網友讚譽，王小磊十分謙遜，他表示，「對我來說就是一件小事，再遇到這樣的事，我還是會毫不猶豫去救。」他同時提醒，冰面玩耍危險極大，切勿心存僥倖，救人時也要把自身安全放在首位，正是眾人及時伸出援手，才讓這場救援得以成功。

眾人合力將大爺成功拉上岸。（取材自北京日報）
眾人合力將大爺成功拉上岸。（取材自北京日報）

上一則

港：黎智英是中國公民 服刑不適用移交英國 中：外國無權干預

下一則

新春趕場撈錢 中機器人日薪8000幹到冒煙

延伸閱讀

習近平北京考察 提嚴把選人用人關口

習近平北京考察 提嚴把選人用人關口
美點名帛琉參議長收賄為北京喉舌 祭制裁並禁入境

美點名帛琉參議長收賄為北京喉舌 祭制裁並禁入境
黎智英遭判20年 台外交部：凸顯北京形塑寒蟬效應企圖

黎智英遭判20年 台外交部：凸顯北京形塑寒蟬效應企圖
拔掉張又俠後 習近平考察科創園 藉行動表示一切如常

拔掉張又俠後 習近平考察科創園 藉行動表示一切如常

熱門新聞

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

2026-02-03 10:12
巴拿馬最高法院日前裁定，長江和記集團的運河港口特許經營權違憲，美中較勁又進一步。圖為巴拿馬運河港口的貨櫃碼頭。（路透）

巴拿馬港口裁決 中學者籲反制：中國若有相關財產 可考慮沒收

2026-02-08 09:51
一段名為「美國出境被查現金」視頻，近期在華人社群引發大量關注，因為漏填一表格，導致現金被查扣。(視頻截圖)

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

2026-02-10 05:30
BBC揭發中國飯店針孔偷拍產業。（BBC News中文網視頻截圖）

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

2026-02-08 09:10
示意圖。（取自123RF）

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

2026-02-05 08:43
圖為針孔攝影示意圖。本報資料照片

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角

2026-02-06 11:09

超人氣

更多 >
美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格
冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場

冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場
逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投

逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投
現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙

現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙
美法院允撤銷臨時保護 宏都拉斯等3國移民可能遭遣返

美法院允撤銷臨時保護 宏都拉斯等3國移民可能遭遣返