冰面開裂…北京老夫婦墜湖 35歲小伙出手相救結果曝

王小磊將大媽救上冰面後，又去救大爺。（取材自北京日報）

北京順義區東方太陽城社區人工湖近日發生驚險一幕，一名大媽在結冰的湖面上滑冰車時，因冰面開裂墜入冰冷的湖中，其老伴上前營救，也不慎墜湖。35歲的王小磊原本帶著孩子在湖邊遊玩，見狀隨即上前，趴在冰上匍匐施救，最後在妻子與熱心居民、物業人員的接力幫助下，成功將兩名落水老人救上岸，他救人的影片在網路上傳播後，引發廣泛點讚與熱議。

北京晚報報導，事發當天，多名居民在社區人工湖背陰的冰面上滑冰。當一名大媽滑著冰車進入陽光照射區域時，較薄的冰面突然裂開，她連人帶車墜入湖中。大媽的老伴見狀急忙上前施救，不料冰面再次破裂，大爺也落入湖中，冰涼刺骨的湖水隨即淹至老人肩頭。

危急時刻，正在湖邊帶孩子遊玩的王小磊、劉鐘佳文夫婦聽到呼救聲，王小磊立刻脫下羽絨衣衝過去，隨後匍匐在冰面上一點點靠近落水者。他先抓住大媽手中溜冰車的冰錐，奮力將大媽拉上冰面，劉鍾佳文在第一時間聯絡物業求助。

緊接著，王小磊又將冰錐伸向大爺，但由於周邊冰面過薄，幾次嘗試都沒能將大爺拉上岸。隨著冰層斷裂，王小磊的身體大半已浸入冰水之中，自身也陷入危險。在周圍居民提醒下，他退至離開裂冰面約3米的安全區域，向岸邊的人呼喊：「找個繩子來」，其他居民也紛紛伸出援手，有人去折樹枝，劉鍾佳文則向岸邊一名遛狗的鄰居借來了遛狗繩。

王小磊將遛狗繩甩向大爺，和另外兩名熱心男子一起施力，之後物業保安經理也帶著救援繩趕到。最終，五名男子合力將大爺成功拉上岸，兩名老人終於脫險。

他勇救落水老人的影片在網路上傳播後，引發廣泛點讚與熱議。據了解，35歲的王小磊是天津人，是一名飛機研發工程師。妻子劉鍾佳文說，丈夫就是熱心腸，平日遇到需要幫助的人都會伸出援手，在家鄉也曾救過一名落水者。

劉鍾佳文回憶事發當時情景，「當時孩子看到爸爸泡在冰水裡，嚇得大哭。我就抱著孩子跟他說，『爸爸是在救人，爸爸是英雄。』現在孩子一見到爸爸就會喊他大英雄」。