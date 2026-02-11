心跳嚇停了…中高鐵座椅鑽出活蜥蜴 列車員一把摔死網砲轟

河南鄭州往四川成都的高鐵上出現一隻活蜥蜴，嚇壞乘客。（取材自大風新聞）

高鐵 上竟然有活蜥蜴？網友楊先生表示，他的妻子近日搭乘從河南 鄭州往四川成都的高鐵，一隻蜥蜴突然從座椅下方鑽出，把她嚇得要死。當時列車工作人員詢問周圍乘客有沒有人帶蜥蜴上車，因沒人回答，就把蜥蜴摔在地上，「可能是摔死了」；隨後工作人員要求楊先生的妻子刪除當時拍攝的照片視頻，一連串操作讓網友批評列車員「欠缺基本職業素質」。

大風新聞報導，楊先生說，2月2日，他的妻子乘坐G481次列車，下午4時多，一隻蜥蜴從座椅下方鑽出，被清理垃圾的列車員發現。「我媳婦特別害怕這類東西，當時嚇壞了，她說那隻蜥蜴大概有小臂長，列車工作人員詢問了周圍乘客，有沒有人帶蜥蜴上來，沒人回答，工作人員就把蜥蜴摔在地上，可能是摔死了。」

從現場拍攝的視頻可看到，一隻灰黃色的爬行動物從高鐵座椅下方的間隙鑽出，後續有列車員和乘警介入處置。楊先生表示，列車員處理完後，沒有解釋蜥蜴從哪來，也沒有對乘客進行安撫，就讓他的妻子繼續坐在原處，「因為她特別害怕，擔心還有蜥蜴鑽出，我就向12306客服進行了投訴，車上的工作人員要求我妻子刪除當時拍攝的照片視頻後，將她安排到其他車廂。」

針對工作人員的處理方式，網友批評：「列車員有什麼權力讓人刪除照片和視頻？不讓人留下後續索賠的證據是吧？」「這小傢伙挺無辜」、「又是無理要求讓人刪除照片和視頻，又是殘忍將無害的寵物 蜥蜴摔死，這列車員基本的職業素質有欠缺啊」。

鐵路12306客服人員事後表示，根據鐵路部門要求，活體動物不允許被帶上列車，對於當天發生的這一情況，初步判斷是有旅客將蜥蜴偷偷帶上車。