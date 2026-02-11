上海小南國在滬門店全線停擺 年夜飯訂金無處退？

我的頻道

中國新聞組╱北京11日電
小南國正大廣場店已經閉門謝客並張貼公告。(取材自微信)
小南國正大廣場店已經閉門謝客並張貼公告。(取材自微信)

今年2月初，知名本幫菜餐飲企業上海小南國位於上海的10家門店，在未提前發布正式預告的情況下突然停止營業，導致消費者已支付的年夜飯訂金、儲值卡餘額陷入無處可退的尷尬境地，引發廣泛關注。目前，相關門店店長正根據顧客預留的聯繫方式，統計進行訂金退還工作。

上觀新聞報導，陸家嘴商圈正大廣場8樓的上海小南國餐廳已閉門謝客，門上張貼著一份落款日期為2月8日的顧客告知書，註明「因設備維護中，暫停營業」，但據周邊商戶及該區域外賣員反映，該門店實際自7日起就已停止營業，與告知書所述情況存在出入。

社交媒體上，多位消費者分享自身遭遇，有人表示，7日晚曾接到門店工作人員聯繫，對方稱正在統計已支付年夜飯訂金顧客的收款帳戶，將安排退款，但未明確具體退款時間；有消費者透露，自己共購買價值8000元的上海小南國預付卡，目前已無法通過電話聯繫到當初發卡的門店，退款無門。

據報導，此次上海小南國在滬共有七家門店接受今年的年夜飯預訂，總預訂量達300多桌。目前相關門店店長正根據顧客預留的聯繫方式，統計信息並推進訂金退還工作。而針對預付卡後續處理問題，市區商務部門已召集相關行業協會和小南國方面，推進問題協調解決。

根據公開消息顯示，上海小南國品牌創立於1987年，以經營本幫菜為核心特色。2012年，該品牌在香港聯交所主板上市；2015年是上海小南國的發展巔峰，當時擁有139家在營門店、10多個跨賽道品牌，業務涵蓋本幫菜、日式西餐等多個品類。不過自2017年起，上海小南國開始按下「閉店鍵」，當年該集團就關了七家門店。至2024年，上海小南國虧損超過8500萬元。

據上海單用途預付卡行業協會相關人士表示，協會這兩天也接到消費者關於尚有餘額的儲值卡不能退錢、預訂年夜飯不能退訂金等方面的投訴。上海市單用途預付卡協同監管服務平台之前就對與小南國有關的兩家備案企業的預付卡已經發出過「黃燈」風險提示。

上海小南國位於上海的10家門店，在未提前發布正式預告下突然停止營業。（取材自官網...
上海小南國位於上海的10家門店，在未提前發布正式預告下突然停止營業。（取材自官網)

