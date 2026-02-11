上海小南國在滬門店全線停擺 年夜飯訂金無處退？

小南國正大廣場店已經閉門謝客並張貼公告。(取材自微信)

今年2月初，知名本幫菜餐飲企業上海小南國位於上海的10家門店，在未提前發布正式預告的情況下突然停止營業，導致消費者已支付的年夜飯訂金、儲值卡餘額陷入無處可退的尷尬境地，引發廣泛關注。目前，相關門店店長正根據顧客預留的聯繫方式，統計進行訂金退還工作。

上觀新聞報導，陸家嘴商圈正大廣場8樓的上海小南國餐廳已閉門謝客，門上張貼著一份落款日期為2月8日的顧客告知書，註明「因設備維護中，暫停營業」，但據周邊商戶及該區域外賣員反映，該門店實際自7日起就已停止營業，與告知書所述情況存在出入。

社交媒體上，多位消費者分享自身遭遇，有人表示，7日晚曾接到門店工作人員聯繫，對方稱正在統計已支付年夜飯訂金顧客的收款帳戶，將安排退款，但未明確具體退款時間；有消費者透露，自己共購買價值8000元的上海小南國預付卡，目前已無法通過電話聯繫到當初發卡的門店，退款無門。

據報導，此次上海小南國在滬共有七家門店接受今年的年夜飯預訂，總預訂量達300多桌。目前相關門店店長正根據顧客預留的聯繫方式，統計信息並推進訂金退還工作。而針對預付卡後續處理問題，市區商務部 門已召集相關行業協會和小南國方面，推進問題協調解決。

根據公開消息顯示，上海小南國品牌創立於1987年，以經營本幫菜為核心特色。2012年，該品牌在香港 聯交所主板上市；2015年是上海小南國的發展巔峰，當時擁有139家在營門店、10多個跨賽道品牌，業務涵蓋本幫菜、日式西餐等多個品類。不過自2017年起，上海小南國開始按下「閉店鍵」，當年該集團就關了七家門店。至2024年，上海小南國虧損超過8500萬元。