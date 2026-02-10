冬暖夏涼又寬敞 湖南小村「山洞辦酒席」網：像西遊記

鳳凰村村民在山洞吃酒席。（取材自極目新聞）

湖南永州村民在山洞吃酒席的短視頻在網上走紅，有網友調侃「吃出了『西遊記』的感覺」。經了解，該視頻拍攝於永州市寧遠縣九嶷山鄉鳳凰村，視頻拍攝當天下雨，村民就在山洞內辦白喜事（又稱喜喪）宴席。

極目新聞報導，視頻顯示，走進山洞後就能看到食物操作區，洞裡有照明電源，還有水源。沿著平整的路面往裡走，3個平台上均有圓桌擺放，有人在吃酒席，洞內相對寬敞。

發布視頻的陳先生稱，「2月7日，我去永州市寧遠縣九嶷山鄉鳳凰村參加一個親屬的白喜事，當天的宴席在山洞舉行，我從來沒見過。」

鳳凰村的村民表示，這個山洞冬暖夏涼，裡面比較寬敞，小時候常在裡面玩，如果遇到下雨就會在山洞內舉行酒席，寬敞還不受下雨影響，可以同時擺20多桌。

「這個山洞是天然山洞，原來有人投資準備開發成特色餐館，就將裡面整理了一下，後來因為資金問題餐館沒開成，便被村民用來辦白喜事、擺酒席，因為白喜事在當地不在家裡吃酒席，同時比在路邊辦安全。」鳳凰村村委會相關負責人說。