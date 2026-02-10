雙馬尾+黑皮衣 18歲全紅嬋首登雜誌封面 判若兩人

全紅嬋近日登上「人物」雜誌封面。（取材自人物雜誌微博）

中國跳水奧運 金牌全紅嬋 近日登上「人物」雜誌封面，18歲的她以雙馬尾搭配西裝、黑皮衣亮相，風格俐落自信，和跳台上的「天才少女」判若兩人。

綜合媒體報導，全紅嬋當選「人物」雜誌年度體育人物，與辛芷蕾、梁家輝、舒淇、單依純等明星一同登上雜誌封面。據悉，這是全紅嬋首次登上雜誌封面，迎來個人雜誌首秀。

雜誌中寫道：「2025年，全紅嬋滿18周歲，正式走入成人世界。這一年，她經歷了殘酷的身體發育和傷病，休息和調整後，她重新站上全運會的賽場，並獲得了女子團體雙人十米跳台的冠軍。全紅嬋的18歲，通往成人世界的道路充滿複雜和困惑，但她始終在追求快樂、製造快樂。」

有趣的是，同為跳水隊「黃金搭檔」的陳芋汐 近期也跨界擔任冰雪體驗官，和市民一起玩雪上排球、體驗飛雪滑翔機，兩人一冰一「潮」，各自在不同領域綻放光彩。

網友紛紛留言：「國乒有莎頭組合，跳水有嬋芋組合，不僅賽場給力，跨界也這麼優秀」、「離過年愈來愈近，兩位小將接連帶來好消息，這就是最好的新年禮物」。

不過也有網友擔心「頻繁跨界會不會影響訓練？」但全紅嬋的教練何威儀透露，她始終保持著高強度訓練，每天提前一個多小時到館，訓練後還要加練「207C」等高難度動作。