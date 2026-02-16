我的頻道

「電力時代」正式揭幕 各國政府面臨重大政策轉變

川普：和平理事會將宣布50億美元加薩重建承諾

AI領航… 中國累計建4.3萬智能工廠 樹立轉型標竿

中國新聞組／北京16日電
山東青島市的海爾中央空調全流程定製化服務與智慧集成智能工廠，被納入「國家領航級智能工廠名單」 。 （新華社）

國新辦日前舉行新聞發布會，工信部副部長張雲明表示，2025年，中國製造業數智化轉型扎實推進，已累計建成3.5萬餘家基礎級、8200餘家先進級、500餘家卓越級智能工廠，並培育15家領航級智能工廠。製造模式方面，領航級工廠為各自行業樹立了轉型標竿，這些變革帶動生產效率平均提升29%，產品不良率降低47%。據央視此前報導，納入領航級智能工廠名單的江蘇南鋼工廠實現關鍵裝備100%感知數控化，每件產品都有專屬「身分證號」。

大公報報導，工信部信息通信發展司司長謝存表示，培育領航級智能工廠，是中國搶抓產業智能化發展機遇、構築未來製造競爭優勢的戰略舉措，旨在打造一批代表全球智能製造最高水平的「中國樣板」，為中國製造業整體升級探路領航，首批15間領航級智能工廠日前已在2025世界智能製造大會上集中亮相。

謝存指出，在製造技術方面，領航工廠實現創新突破，人工智能已滲透70%以上的業務場景，沉澱超6000個垂直領域模型，帶動1700多項關鍵智能製造裝備與工業軟件規模化應用，形成一批具備感知、決策和執行能力的工業智能體，推動智能製造從「自動化」向「自主化」演進。

全中國15家領航級智能工廠名單中，江蘇的南京鋼鐵股份有限公司「產業鏈深度協同的特殊個性化定製智能工廠」榜上有名。據央視介紹，南鋼依據「全鏈路全流程數字孿生系統」，匯聚26條產線，無論是來自國外的礦石，還是礦石成長為「鋼筋鐵骨」的過程全都清晰可見。每件產品都有專屬「身分證號」。

南鋼的人工智能大模型深入到每個細小生產環節，實現關鍵工序、裝備100%感知數控化，企業實現降本增益5億元人民幣（約7206萬美元）以上。已有165種不同的智能化模型深入應用到南鋼生產線各環節。只需在網絡端提供相關產品尺寸要求，產線便可按需生產，訂單準時率提升至98.5%，產業鏈總成本降低9%。數字化賦能整個庫存，工廠原料可只保有5天的量，資金占用率相比之前降低三分之二。

張雲明談到，下一步工信部將加快推動人工智能產業高質量發展，加快突破訓練芯片（晶片）、異構算力等關鍵技術。同時，加快制定行業急需標準，健全人工智能開源機制。並強化算法安全防護、訓練數據保護等攻關應用，提升企業倫理風險防範能力。

謝存在會上另表示，中國建成全球規模最大、技術領先的信息基礎設施，5G基站達483.8萬座，5G演進網絡（5G-A）覆蓋超330個城市，用戶規模超12億戶，中國5G標準必要專利聲明量全球占比達42%；6G研發已完成第一階段技術試驗，形成超300項關鍵技術儲備，近期已啟動第二階段6G技術試驗。

