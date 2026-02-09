歌手吳克群貴州助農 1小時賣3萬斤菜 央視誇「超越明星」

我的頻道

中國新聞組／即時報導
吳克群(中)跟著菜農搭乘貴陽252路「惠農公車」進城賣菜。(視頻截圖)
吳克群(中)跟著菜農搭乘貴陽252路「惠農公車」進城賣菜。(視頻截圖)

台灣歌手吳克群近日在中國貴州參與一場別開生面的助農行動，引發輿論關注。他在貴陽市烏當區谷定村臨時擔任「田間拍賣會」主持人，將40多家餐飲、超市業者直接請進菜地，現場協助菜農處理滯銷蔬菜，短短1小時內即售出約3萬斤蔬菜。相關行動隨後獲央視新聞報導，稱其公益實踐已「超越明星身分」。

綜合農民日報、央視新聞等媒體報導，這場拍賣活動未設置舞台、燈光或背景板，蔬菜剛從地裡採摘即成為拍品，由吳克群親自介紹、吆喝，業者現場舉手競價，以每200斤為單位進行認購。參與的超市與餐飲業者當場完成採購，一次性清空菜農庫存。吳克群表示，舉辦拍賣的初衷，是希望讓菜農在年前順利售出農產品，過個好年。

拍賣會舉行前，吳克群於2月2日清晨5時30分跟隨菜農，搭乘貴陽252路「惠農公車」進城賣菜，親身體驗菜農凌晨起床、長時間運輸蔬菜的辛勞。他在了解實際情況後，決定不只協助當日銷售，更嘗試為當地建立長期產銷對接機制，拍賣期間即有連鎖超市提出每日到村收購、原價銷售的合作方案。

這並非吳克群首次參與助農或公益行動。近年來，他先後前往廣西百色協助村民砍甘蔗、銷售農產品，在山東濟南與腫瘤患者家屬共舞籌款，並為97歲老兵修復老照片、拍攝全家福。吳克群在受訪時形容自己只是「燈光師」，希望透過自身影響力，讓默默努力生活的人被更多人看見。

相關報導亦提及，吳克群兩年來走訪中國大陸百餘座城市，並將所見所聞分享到社交媒體及台灣親友。他表示，希望兩岸民眾能透過這些真實故事看見彼此生活樣貌，認識對方的努力與善意。央視主播白岩松評論指出，吳克群長期投入基層公益、深入現場的行動，已不僅止於藝人角色，而是展現更廣泛的社會價值。

吳克群在貴州助農。(視頻截圖)
吳克群在貴州助農。(視頻截圖)

