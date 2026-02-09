到中國80次的義大利71歲記者 帶北京冬奧背包看米蘭冬奧

我的頻道

中國新聞組／北京9日電
博扎展示他的北京冬奧背包。（取材自懂球帝微信公眾號）
只要有中國代表隊參加的國際賽事裡幾乎都能見到的「中國好朋友」又現身了。據人民日報報導，在正於義大利進行的米蘭冬奧「中國之家」裡，71歲的義大利記者吉納羅·博扎再次背著印有2022年北京冬奧標識的背包，關注中國隊的表現。博札拿起他的北京冬奧背包說，「『中國製造』的背包質量很好，我出門時經常背著它」，並用中文表示，自己到過中國80次，與中國體育的緣分已跨越了半個世紀。

據報導，體育是博扎了解中國的窗口，由於從小喜歡乒乓球，博扎一直關注中國乒壇。1994年亞洲乒乓球錦標賽在天津舉辦，當時供職於義大利「米蘭體育報」的博扎到現場進行了採訪，那是他第一次到中國。他並說從那年起至今，他已經到過中國80次。

「我的護照上有77個簽證，還有3次是賽事免簽——2008年北京奧運會、2010年廣州亞運會和2022年北京冬奧會」，博扎說，家裡有個大箱子，裡面裝滿了中國賽事的採訪證、蓋滿簽證戳的護照，還有中國朋友們送的禮物，這些都是自己的「寶貝」。

博扎也見證了許多中國運動員的成長。「我採訪過7屆全運會，可能是採訪全運會次數最多的外國記者了」，他笑著說。除乒乓球外，博扎還喜歡看中國的田徑、跳水比賽，近些年對冰雪運動也愈來愈關注。「在北京冬奧會看到隋文靜/韓聰奪冠時我很激動」，博扎說，「這次我也繼續去現場為他們加油」。

因為熱愛，博扎常常翻看在中國採訪時的老照片。對於為什麼喜歡中國體育，他表示，「因為這裡有拼勁，也有人情味」，喜歡中國的原因太多，「「說不清，也許這就是緣分」，「我與中國體育有緣，緣分已經跨越了半個世紀」。

北京冬奧 義大利 簽證

